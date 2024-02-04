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Раскрыты характеристики HEDT процессоров Intel Xeon W3500/W2500
Обновленные линейки процессоров получат увеличенное количество ядер и схожий уровень мощности

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 Спецификациями процессоров серий Xeon W3500 и W2500 только что поделился известный инсайдер @momomo_us, который, по-видимому, смог найти обе линейки для предстоящего обновления моделей Sapphire Rapids от Intel.

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 Таким образом, можно ожидать, что серия Xeon W3500 будет иметь как минимум 4 дополнительных ядра и увеличенный кэш L3 по сравнению с W3400. Характеристики базовой и повышенной тактовой частоты могут показаться немного заниженными, но ни одна из моделей, скорее всего, не превысит TDP предыдущей серии в 350 Вт.

 Модель высшего уровня не представлена на этой диаграмме, но уже известно о находящемся в разработке Xeon W9-3595X, который может похвастаться 60 ядрами. Он станет первым Intel Xeon High-End Desktop (HEDT) с таким количеством ядер. Этот процессор будет иметь тот же TDP 350 Вт, что и W3495X, но за счет снижения базовую тактовую частоту и турбо-частоту.

 Xeon W9-3975X — второй лучший и самый дорогой процессор, упомянутый в новой утечке. Он будет иметь 44 ядра, что представляет собой самое большое обновление по сравнению с предшественником W3400, у которого было 36 ядер.

 ﻿Новые характеристики серии Xeon W2500 соответствуют тем, что были опубликованы еще в ноябре авторитетным информатором Intel "Yuuki-AnS". Модельный ряд соответствует по конфигурациям ядра, базовой тактовой частоте и кэшу L3. Есть лишь некоторые незначительные изменения в TDP некоторых процессоров, например, W3-2525 - это модель не с TDP 140 Вт, а с мощностью 175 Вт.

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 Короче говоря, в данной линейке ожидается четыре модели с 26, 22, 18 и 14 ядрами соответственно, все они имеют возможность разгона. Еще одним отличием между сериями W3500 и W2500 является переход на поддержку четырехканальной памяти вместо восьмиканальной. Кроме того, те кто рассматривает продукцию Intel в качестве основы для своих рабочих станций, могут рассчитывать на более доступную цену. Однако точные цифры все еще ожидают подтверждения непосредственно от Intel.

#intel #процессоры #процессоры intel #intel xeon #xeon w-3400
Источник: videocardz.com
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В Сети появились спецификации HEDT процессоров Intel Xeon W3500 и W2500
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