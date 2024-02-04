Ошибка появляется только на системах с устаревшими процессорами AMD и Intel, не имеющими поддержки SSE 4.2

Приложения Windows 10, такие как «Фотографии», «Календарь», «Калькулятор», «Почта и календарь» и «Центр отзывов», аварийно завершают работу с сообщением «Ошибка файловой системы (-2147219196)». В Microsoft сообщили, что компания знает об этом и определила основную причину. Хорошей новостью является то, что технологический гигант уже готовит исправление, и оно скоро появится в Microsoft Store.

Итак, согласно сообщениям Центра обратной связи и форумов Microsoft, 23 января Microsoft автоматически обновила свои приложения через свой Магазин. Хотя предполагалось, что обновления будут регулярными техническими выпусками, они сломали такие приложения, как Microsoft Photos, Калькулятор, Почта и Календарь, Центр обратной связи и многое другое.

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Согласно сообщениям от пользователей, эти приложения сразу же аварийно завершают работу при запуске с сообщением об ошибке «Ошибка файловой системы (-2147219196)». Похоже, эта ошибка затрагивает только старые системы на базе процессоров AMD Athlon, Intel Quad и Core 2 Duo, которые были на рынке в начале 2000-х годов.

"Как только у вас появится обновление, вы не сможете вернуться назад. Microsoft делает это, и, кроме того, без предупреждения — это грязный шаг", — заметил один разочарованный пользователь в сообщении в Центре обратной связи.

Другой пользователь объяснил свою проблему: "У меня та же проблема. Microsoft Photos вчера работали, но выдают ту же самую «Ошибку файловой системы (-2147219196)» в Windows 10 Pro на 1 ПК, но все еще работают на другом".

Основная причина проблемы кроется в критическом пакете «vclibs framework», используемом несколькими приложениями. Этот пакет содержит библиотеки, которые помогают приложениям Microsoft, таким как «Фотографии» и «Калькулятор», работать корректно. Недавно изменение в структуре vclibs непреднамеренно привело к тому, что этим приложениям потребовались инструкции SSE4.2.

Инструкции SSE существуют уже несколько десятилетий, но версия SSE4.2 вышла намного позже, в 2011 году, и не поддерживается старыми процессорами. SSE4.2 помогает процессору компьютера более эффективно обрабатывать данные, что приводит к повышению производительности при открытии приложений.

Microsoft случайно сделала SSE4.2 обязательным требованием для платформы vclibs. В результате компьютеры с Windows 10 и более старыми процессорами, не поддерживающими SSE4.2, не могут запускать следующие приложения:

Фото;

Калькулятор;

Почта и календарь;

Кино и ТВ;

Центр обратной связи;

Paint 3D;



3D-просмотрщик;

Игровая панель.

В своем заявлении сотрудники службы поддержки Microsoft подтвердили, что знают о проблеме, и новые пакеты приложений, содержащие исправление, начнут распространяться через Магазин Windows. Стоит отметить, что эти процессоры официально не поддерживаются системой, но некоторые люди всё равно используют их в среде Windows 10.

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В отличие от других технологических компаний, Microsoft имеет хороший опыт поддержки обратной совместимости. Напомню, что сама Windows 10 будет поддерживаться до октября 2025 года.