В сети появились первые тесты обновленной карты в 3DMark и Cyberpunk 2077

Как известно, компания NVIDIA выпустила вчера обновленную, если можно так сказать, карту GeForce RTX 3050 с пониженным до 6 ГБ объемом видеопамяти. Слухи о данной модели ходили уже некоторое время в течение последних нескольких месяцев, таким образом её появление было делом времени. Однако точные характеристики новинки были известны не полностью до вчерашнего дня.

реклама

После выхода этой модели, она стала самым медленным ускорителем в линейке NVIDIA RTX. Выпуск данной видеокарты не совсем понятен. Можно предположить, что компания таким образом решила усилить конкуренцию с более дешевыми графическими картами Arc A580 или RX 6600. Стоит отметить, что Nvidia в течение долгого времени уже не выпускала видеокарты по цене меньше 200 долларов.

Если говорить о характеристиках, то сначала предполагалось, что единственным изменением в RTX 3050 6 ГБ станет объем памяти, а значит и более узкая шина памяти. Однако оказалось, что снижение произойдет по всем параметрам. Теперь известно, что RTX 3060 6 ГБ оснащена графическим процессором GA107-325 с уменьшенным до 2304 количеством ядер CUDA, это снижение на 10 процентов по сравнению с оригинальной моделью. Также графическая карта получила значительно меньший уровень мощности в 70 Вт и сниженное на 40% энергопотребление в сравнении с RTX 3050 8 ГБ. Вопрос в данном случае к Nvidia в том, почему компания решила оставить в новой модели название RTX 3050. Вполне логично было назвать её, например, RTX 3040.

Предшественниками RTX 3050 6 ГБ по цене являются модели GeForce GT 1630 и GeForce GTX 1650, однако RTX 3050 имеет в 2,5 раза больше ядер, чем GTX 1650, и в 4,5 раза больше, чем GT 1630. Однако цифры в характеристиках это одно, но всех волнует производительность новинки.

Теперь в сети появились первые тесты RTX 3050 6 ГБ. ﻿В синтетических тестах 3DMark новая карта показывает меньшую на 20 процентов производительность, что может удивить, так как снижение мощности составляет 46%.

В игровых тестах, основанных на Cyberpunk 2077, ситуация выглядит точно так же, хотя судить по одной игре преждевременно.





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ресурс ﻿ComputerBase сообщил, что в ближайшее время представит большее количество тестов, а также сравнение с моделями Radeon RX 6600 и старенькой GeForce GTX 1650.