Причины решения Palit в конечном итоге использовать 16-контактный разъем остаются неизвестными

Абсолютно неудивительно, что GeForce RTX 4080 Super была выпущена с 16-контактным разъемом питания (12VHPWR). Судя по фотографии японского обозревателя, по крайней мере один поставщик, похоже, рассматривал возможность использования вместо этого двух стандартных 8-контактных разъемов питания PCIe.

При разборе Palit GeForce RTX 4080 Super GamingPro OC было обнаружено место на печатной плате для двух 8-контактных разъемов питания PCIe. Любопытно, что пустая область находится рядом с разъемом питания 12VHPWR, как если бы использование разъема было решением, принятым после оригинальной конструкции. Хотя PCI-SIG улучшила конструкцию разъема питания 12VHPWR для повышения безопасности, все еще существуют некоторые опасения по поводу обновленного разъема питания 12V-2x6, особенно после того, как оригинальный разъем получил дурную репутацию после выхода GeForce RTX 4090.

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Как и в случае с недавно выпущенной GeForce RTX 4070 Super, вполне вероятно, что использование разъема питания 12VHPWR является обязательным требованием для GeForce RTX 4080 Super. Однако такие производители, как Maxsun, игнорируют требования и используют два 8-контактных разъема питания PCIe на кастомной видеокарте GeForce RTX 4070 Super iCraft. В случае с Palit, похоже, производитель согласился с требованиями Nvidia. Любопытно, что если бы Palit пошла по другому пути, GeForce RTX 4080 Super GamingPro OC была бы единственной кастомной GeForce RTX 4080 Super с таким дизайном. Разъемы питания также были разработаны для размещения на задней панели видеокарты, что типично для профессиональных продуктов.

GeForce RTX 4080 Super имеет TGP 320 Вт. Однако, по данным Nvidia, среднее энергопотребление видеокарты во время игровых сессий составляет около 246 Вт. Для работы карты достаточно пары 8-контактных разъемов питания PCIe и слота расширения PCIe дающих в сумме 375 Вт. Входящий в комплект поставки 16-контактный адаптер питания GeForce RTX 4080 Super GamingPro OC имеет два 8-контактных разъема PCIe на другом конце. Если у пользователя нет блока питания стандарта ATX 3.0, то, скорее всего, ему придется использовать два 8-контактных кабеля питания PCIe для GeForce RTX 4080 Super, что ухудшит эргономику внутри корпуса.

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Учитывая сходство между обычными GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4080 Super, многие партнеры Nvidia могут переработать бывшие печатные платы для нового варианта Super. Palit, вероятно, сделала то же самое для GeForce RTX 4080 Super GamingPro OC, поэтому потенциально именно эта печатная плата компания использует для новой GeForce RTX 4080 SUPER. GeForce RTX 4080 GamingPro OC также использует разъем питания 12VHPWR, поэтому решение использовать 8-контактные разъемы питания PCIe, похоже, было принято еще с момента запуска GeForce RTX 4080.