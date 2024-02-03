Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Palit RTX 4080 Super имеет два нераспаянных 8-контактных разъема питания
Причины решения Palit в конечном итоге использовать 16-контактный разъем остаются неизвестными

реклама

 Абсолютно неудивительно, что GeForce RTX 4080 Super была выпущена с 16-контактным разъемом питания (12VHPWR). Судя по фотографии японского обозревателя, по крайней мере один поставщик, похоже, рассматривал возможность использования вместо этого двух стандартных 8-контактных разъемов питания PCIe.

 При разборе Palit GeForce RTX 4080 Super GamingPro OC было обнаружено место на печатной плате для двух 8-контактных разъемов питания PCIe. Любопытно, что пустая область находится рядом с разъемом питания 12VHPWR, как если бы использование разъема было решением, принятым после оригинальной конструкции. Хотя PCI-SIG улучшила конструкцию разъема питания 12VHPWR для повышения безопасности, все еще существуют некоторые опасения по поводу обновленного разъема питания 12V-2x6, особенно после того, как оригинальный разъем получил дурную репутацию после выхода GeForce RTX 4090.

реклама

 Как и в случае с недавно выпущенной GeForce RTX 4070 Super, вполне вероятно, что использование разъема питания 12VHPWR является обязательным требованием для GeForce RTX 4080 Super. Однако такие производители, как Maxsun, игнорируют требования и используют два 8-контактных разъема питания PCIe на кастомной видеокарте GeForce RTX 4070 Super iCraft. В случае с Palit, похоже, производитель согласился с требованиями Nvidia. Любопытно, что если бы Palit пошла по другому пути, GeForce RTX 4080 Super GamingPro OC была бы единственной кастомной GeForce RTX 4080 Super с таким дизайном. Разъемы питания также были разработаны для размещения на задней панели видеокарты, что типично для профессиональных продуктов.

 GeForce RTX 4080 Super имеет TGP 320 Вт. Однако, по данным Nvidia, среднее энергопотребление видеокарты во время игровых сессий составляет около 246 Вт. Для работы карты достаточно пары 8-контактных разъемов питания PCIe и слота расширения PCIe дающих в сумме 375 Вт. Входящий в комплект поставки 16-контактный адаптер питания GeForce RTX 4080 Super GamingPro OC имеет два 8-контактных разъема PCIe на другом конце. Если у пользователя нет блока питания стандарта ATX 3.0, то, скорее всего, ему придется использовать два 8-контактных кабеля питания PCIe для GeForce RTX 4080 Super, что ухудшит эргономику внутри корпуса.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

 Учитывая сходство между обычными GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4080 Super, многие партнеры Nvidia могут переработать бывшие печатные платы для нового варианта Super. Palit, вероятно, сделала то же самое для GeForce RTX 4080 Super GamingPro OC, поэтому потенциально именно эта печатная плата компания использует для новой GeForce RTX 4080 SUPER. GeForce RTX 4080 GamingPro OC также использует разъем питания 12VHPWR, поэтому решение использовать 8-контактные разъемы питания PCIe, похоже, было принято еще с момента запуска GeForce RTX 4080.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 4080 #palit #rtx 4080 super
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Palit представила RTX 3050 6 ГБ с пассивной системой охлаждения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эквадор обозвал старую советскую военную технику «металлоломом» и передал ее США вопреки запрету РФ
14
Илон Маск поделился видео "человекоподобной" походки гуманоидного робота Tesla Optimus
4
Американские силы вновь ударили по территории Йемена
1
В спутниковую систему Starlink внедрили 9000 лазеров, которые передают в день 42 петабайта данных
6
Инженеры улучшили конструкцию Су-75 CheckMate по желанию потенциальных покупателей
6
Залужный связал проблемы ВСУ на линии соприкосновения с монополизацией оборонной промышленности
+
Xiaomi объявила старт глобального бета-теста HyperOS
3
Вооруженные силы РФ продвинулись к северу от Приютного и выдавили ВСУ с занимаемых позиций
+
Причудливый дизайн колёсных колпаков Tesla Cybertruck стал причиной повышенного износа резины
+
Вышел мод Oblivion Lost 3.0 — фанаты S.T.A.L.K.E.R. ждали его 10 лет
10
ИТ-рынок РФ переживает эру классового неравенства во всех сегментах ИТ-отрасли
4
США намерены стать одним из основных игроков в отрасли малых модульных реакторов
+
Россия готова поставить рекорд бурения нефтяных скважин за 30 лет
+
RTX 4080 даёт всего около 60 FPS в игре Max Payne 2001 года, доработанной с трассировкой лучей
6
NVIDIA в январе увеличила капитализацию на рекордные почти $300 млрд
2
Ростех: Иностранные заказчики попросили внести ряд изменений в Су-75
+
Артур Хейс назвал дату начала взлета цены биткоина
1
Samsung Z Fold 6 станет тоньше своего предшественника и получит увеличенную диагональ экрана
1
Российские Telegram-каналы сообщают, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ и вошли в Торское
+
Reuters: Китай предупредил Украину об ухудшении отношений из-за внесения ряда китайских фирм в перечень «спонсоров войны»
+

Популярные статьи

Моделирования показало, что Вселенная может обладать сознанием
27
Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год
59
Сборка геймерского ПК с RTX 4070 Super и почему я отказался от AMD RX 7800 XT
130
Пришло время избавляться от консолей Xbox
8
Почему Linux не для игр на примере игры 7 Days to Die
33
Graven: абсолютно бестолковый ретро-шутер с безобразной оптимизацией
2
Собираем производительный игровой ПК на основе процессора Intel Core i7-14700KF
12
Что такое «холодная» обкатка двигателя, чем она лучше «горячей» и почему обязательна
7
Как правильно собирать игровые ПК с современным дизайном
16
Первая дизель-электрическая ПЛ проекта "Лада" с новейшей гидролокационной технологией встала в строй
7

Сейчас обсуждают

Евгений Пуртов
09:03
Так как я работаю в сервисе. И у нас есть стенд обкатки. Для малолитражных бензиновых двс холодная обкатка в принципе не актуальна, технологии производства запчастей уже достаточно для идеала. А для б...
Что такое «холодная» обкатка двигателя, чем она лучше «горячей» и почему обязательна
Анархо Путинист
08:59
"Специалист" сравнивает презентацию с дневниками разработчиков с обычной презентацией игр... Кто его вообще разрешил сидеть за клавиатурой?
Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год
Владислав Балашов
08:58
Это ж Windows 10 провальная неудавшаяся ОС, на смену которорой пришёл Windows 11.
Глава Qualcomm назвал точные сроки выхода Windows 12 с умным интерфейсом на базе Windows AI
Chihonya
08:57
не KalmX, а Карл!(Х - это хня) Карл, да это же полная Хня!
Palit представила RTX 3050 6 ГБ с пассивной системой охлаждения
Айрат Хайруллин
08:52
Потом не до смехуечков будет. Хотя уже не смешно. Полмиллиона трупов славян это весомый аргумент
Украинские формирования начали испытывать новый наземный ударный дрон Железный
Ainur Eruvich
08:49
Ну что же, если компания не хочет брать наши деньги за свою продукцию, будем использовать эту продукцию бесплатно. Если это, конечно, не ММО, хотя и для некоторых ММО есть пиратские серверы.
Sony запретила активировать ключи от своих игр в Steam жителям России и Беларуси
HP91
08:47
Так это же рабские нации что немцы что япошки
Sony запретила активировать ключи от своих игр в Steam жителям России и Беларуси
mozghru
08:42
А кто вообще покупал ключи игр Сони для пк? Все их игры на релизе для ПК в первый же день появляются на торрентах.
Sony запретила активировать ключи от своих игр в Steam жителям России и Беларуси
Феодосий Иванов
08:36
А из-за чего такое происходит? А то я так и не понял ещё с времён ошибки 2000 года
Изменение даты на 1 декабря 10 000 года вывело Windows 11 из строя
Артем Соколов
08:36
С 7800x3d получилось бы на 40к дешевле лол, кому нужен 14700
Собираем производительный игровой ПК на основе процессора Intel Core i7-14700KF
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем