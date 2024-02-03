Дебют MSI Claw состоится в Испании, а предварительные заказы принимаются по цене от 879 евро

Как упоминалось ранее, будущий портативный компьютер MSI Claw будет оснащен новейшими процессорами Intel Meteor Lake, а именно Core Ultra 7 155H или Core Ultra 5 135H. Эти процессоры, предназначенные для мобильных устройств, имеют целевую мощность 28 Вт. Ключевое различие между этими моделями заключается в спецификациях их ЦП и графического процессора, предоставляя выбор между 16 ядрами ЦП в сочетании с 8 ядрами графического процессора или 14 ядрами ЦП с 7 ядрами графического процессора.

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MSI Claw знаменует собой выход Intel на рынок игровых портативных устройств и первую игровую систему с графической архитектурой Xe-LPG в таком устройстве, а это означает, что на ее дебют возлагаются большие надежды. Если устройство не сможет произвести впечатление на геймеров, особенно учитывая существующий набор возможностей аппаратного обеспечения AMD, MSI, возможно, придется пересмотреть свои планы относительно преемника, который, как сообщается, уже находится в разработке.

﻿В своем магазине в США компания MSI официально подтвердила, что будет как минимум три версии Claw: с процессором Core Ultra 7 155H или Core Ultra 5 135H и накопителем объемом 512 ГБ или 1 ТБ. Однако в испанском розничном магазине в настоящее время доступна только версия с Core Ultra 7 155H с обоими вариантами хранения.

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﻿В компании PC Components в настоящее время доступны предварительные заказы на варианты с 512 ГБ и 1 ТБ. Вариант на 1 ТБ стоит 979 евро, а версия на 512 ГБ — 879 евро. Эти цены соответствуют ожидаемым для европейского рынка. Принимая во внимание НДС в размере 21%, ритейлер, похоже, имеет дополнительную прибыль в размере 30 евро от этих продаж. На данный момент нет никаких указаний на версию с Core Ultra 5, которая, как ожидается, станет наиболее экономичным вариантом.