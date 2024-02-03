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Starfield получит поддержку AMD FSR3 на следующей неделе
На следующей неделе технология выйдет в бета-версии Steam, а всем остальным станет доступна до конца этого месяца

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 Около семи месяцев назад AMD сделала заявление о своем эксклюзивном партнерстве с разработчиком Starfield для запуска игры на ПК. Вопреки ожиданиям, при запуске Starfield не получила поддержку AMD FSR3, хотя эта технология была представлена почти 10 месяцами ранее.

 Bethesda официально подтвердила, что FSR3 будет интегрирована в игру во время бета-тестирования Steam на следующей неделе. Ожидается, что для геймеров на других платформах и тех, кто не участвует в бета-тестировании, поддержка FSR3 будет доступна к концу этого месяца.

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 По сути, это означает, что поддержка FSR3 появится более чем через два месяца после реализации DLSS Frame Generation, компонента NVIDIA DLSS3, который уже был добавлен в игру еще в ноябре.

 ﻿AMD FSR3 представляет новую технологию масштабирования, основанную на временных данных. Разработчикам игр важно самим взять на себя ответственность за реализацию этой технологии, а не полагаться на методы или моды на уровне драйверов. Такой подход гарантирует, что масштабирование будет нацелено конкретно на те части игр, которые нуждаются в повышении производительности. В свою очередь Radeon Super Разрешение (RSR) масштабирует весь кадр, включая элементы пользовательского интерфейса, что может иметь решающее значение в научно-фантастических играх.

 В Starfield геймеры уже могут испытать генерацию кадров AMD, хотя и с помощью другой технологии, известной как HYPR-RX, которая не является частью FSR3. HYPR-RX сочетает в себе RSR и генерацию кадров, позволяя игрокам включать каждый компонент независимо. Это позволяет использовать технологию генерации кадров (называемую AMD Fluid Motion Frames) без необходимости интеграции FSR3. Однако для этой функции требуется оборудование AMD.

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 Те, у кого есть графические процессоры GeForce и Intel, могут ожидать, что разработчики включат FSR3. С выходом FSR3 в игру на следующей неделе каждый сможет насладиться лучшей совместимостью на всем поддерживаемом оборудовании.

#amd #starfield #amd fsr 3 #dlss3 #amd fsr3
Источник: videocardz.com
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