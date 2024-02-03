Новые утечки теперь раскрыли больше информации о чипсете, который, как ожидается, будет использоваться в следующем "убийце" флагманов — Poco F6

Как стало известно несколько недель назад, Poco F6 должен дебютировать ближе к середине года и будет работать на базе чипсета, близкому к флагманскому уровню, с соответствующей производительностью. Более подробная информация об этом чипсете теперь раскрыта благодаря новым утечкам.

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Согласно упомянутым утечкам, Poco F6 будет переименованным Redmi Note 13 Turbo и оснащен чипсетом под внутренним названием «SM8635». Сообщается, что этот набор микросхем построен на 4-нм техпроцессе TSMC и будет оснащен основным ядром Cortex-X4 с тактовой частотой 2,9 ГГц, графическим процессором Adreno 735 с тактовой частотой около 900 МГц и общей оценкой AnTuTu более 1,7 миллиона баллов.

Что касается процессорной производительности, то чипсет, вероятно, будет работать примерно на одном уровне со Snapdragon 8 Gen 2, но должен быть немного хуже, чем флагманский чипсет последнего поколения с точки зрения графического процессора.

Неизвестно, какое коммерческое название получит «SM8635», но, похоже, у Qualcomm в разработке есть идентичный набор микросхем — «SM7675» или Snapdragon 7+ Gen 3. Оба набора микросхем на бумаге выглядят примерно одинаковыми. Основные различия, конечно, заключаются в том, что «SM8635» будет чипсетом Snapdragon 8-й серии и должен иметь лучший графический процессор, чем «SM7675».

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В любом случае, Poco F6 будет запущен с одним из них, при этом текущая информация склоняется к «SM8635». Тем не менее Poco F5 был оснащен Snapdragon 7+ Gen 2, поэтому есть вероятность, что Poco F6 получит Snapdragon 7+ Gen 3 (SM7675), хотя это не будет иметь большого значения с точки зрения производительности смартфона.