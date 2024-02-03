Это первая GeForce RTX с пассивным охлаждением и первая безвентиляторная модель KalmX со времен GTX 1650

Видеокарта RTX 3050 6 ГБ является новейшим дополнением к линейке NVIDIA, которое стало самым слабым графическим ускорителем в серии RTX 30. Уменьшение объема памяти до 6 ГБ также означает более узкую 96-битную шину памяти. Кроме того, карта также ограничена количеством ядер CUDA до 2304, что на 10% меньше по сравнению с исходной моделью на 8 ГБ.

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Однако наиболее значительные изменения касаются конфигурации питания. Вместо 130 Вт, как у оригинальной RTX 3050 8 ГБ, эта карта и любой другой вариант на базе новой 6 ГБ модели NVIDIA будут иметь мощность 70 Вт. Таким образом карте не нужны внешние разъемы питания, требуется только источник питания мощностью 300 Вт.

Конечно, графические карты с пассивным охлаждением полагаются на эффективный поток воздуха внутри корпуса. Эффективность охлаждения зависит от температуры окружающей среды и близости других источников тепла. Вполне вероятно, что некоторые пользователи будут использовать графическую карту Palit KalmX с другими устройствами пассивного охлаждения для таких компонентов, как процессор, память, набор микросхем и накопителя. Кроме того, учитывая компактные размеры видеокарты (16,3 x 13,7 см), многие пользователи могут рассмотреть возможность её установки в ПК в виде домашнего кинотеатра (HTPC) или системы малого форм-фактора (SFF).

﻿Игровая производительность видеокарты пока неизвестна, поскольку NVIDIA не предоставила никаких тестов. Тем не менее известно, что карта сохраняет поддержку ускорения трассировки лучей и ядер Tensor для таких функций, как DLSS и RTX Video Upscaling. Несмотря на потенциальные ограничения в играх, графический процессор GA107 будет полезен для задач декодирования, кодирования и отображения видео.

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Примечательно, что RTX 3050 6 ГБ оснащена тремя различными разъемами дисплея: DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 и портом Dual-Link DVI, последний стандарт в наши дни практически не встречается среди современных графических ускорителей. Что касается цен, то PALIT пока не раскрыла стоимость этой конкретной модели.