Интересно, что изначально карта получила 6 Гб, но после этого чипы памяти были заменены на более ёмкие по 2 ГБ

Серия видеокарт RTX 30 не скрывает многих секретов для моддерского сообщества. Профессиональные ремонтные центры могут творить чудеса даже с самыми сильно поврежденными графическими картами. Возможна замена графического процессора или памяти, ремонт проводящих дорожек или даже апгрейд. Это всегда вопрос времени и денег, потому что не все моды имею смысл.

реклама

Моддеры многократно успешно модифицировали карты GeForce RTX разными способами, например, удвоив объем их памяти, даже когда таких моделей у NVIDIA не было. Моддинг может различаться по сложности. Некоторые проекты требуют настройки прошивки, а другие требуют частичной настройки. Но в конечном итоге получаются действительно интересные карты, которые иначе никогда бы не появились на рынке.

Команда Пауло Гомеса недавно представила необычный мод. Первоначально сосредоточившись на восстановлении старой карты EVGA RTX 3070, страдавшей от таких проблем, как неисправный графический процессор, порт HDMI и проблемный канал памяти, команда приняла нестандартное решение. Чтобы решить проблему с каналом памяти, решено было отключить его, сделав две микросхемы памяти по 1 ГБ неактивными. Следовательно, объем памяти карты был уменьшен с 8 ГБ до 6 ГБ, что сделало ее первой картой RTX 3070 с такой конфигурацией памяти.

﻿Во втором видео они выбрали другую стратегию. Учитывая существующее ограничение карты на 192-битную шину памяти, команда решила увеличить объем памяти до 12 ГБ. Хотя это может показаться сложным модом, основа уже была заложена, и эта задача оказалась намного проще, чем восстановление всей карты.

﻿Команде пришлось еще раз выполнить процесс реболлинга, на этот раз только для микросхем памяти. Отсоединив два модуля, привязанных к отключенному каналу, команда затем приступила к проверке, прошел ли графический ускоритель тест памяти. Что он сделал успешно.

Карта работала в Windows, а GPU-Z правильно показывал новые настройки памяти. Что еще более важно, карта теперь имела большую производительность благодаря большему объему видеопамяти. По сравнению с конфигурацией на 6 ГБ, карта емкостью 12 ГБ показывает 70-80 FPS, по сравнению с предыдущими 50-60 в тесте Resident Evil 4 с высокими настройками качества изображения. Эта игра считается очень требовательной к кадровому буферу.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

﻿В наши дни можно восстановить и зачастую обновить карты, которые никогда не имели таких конфигураций. Даже сломанные графические процессоры, память или поврежденные сигнальные линии не являются поводом для немедленной сдачи в утиль видеокарты. Как часто говорят специалисты по ремонту, вопрос не в том, можно ли что-то починить, а в том, сколько это будет стоить.