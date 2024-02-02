Кулеры отличаются между собой количеством вентиляторов, а также цветом радиатора и тепловых трубок

Компания Scythe представила шестое поколение линейки воздушных процессорных кулеров премиум-класса Mugen. К ним относятся Mugen 6 и Mugen 6 Black Edition. Mugen 6 оснащен хромированными алюминиевыми ребрами и никелированными медными тепловыми трубками, в то время как Mugen 6 Black Edition представляет собой более премиальный вариант с полностью черными ребрами, тепловыми трубками и двумя вентиляторами для двухступенчатой вентиляции вместо одного в Mugen 6.

реклама

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Оба кулера оснащены большим количеством алюминиевых ребер, к которым тепло, отводимое от никелированной медной основы, передается шестью тепловыми трубками толщиной 6 мм. Обдув радиатора осуществляется с помощью 120-мм вентилятора Scythe Wonder Tornado 120 PWM с гидродинамическими подшипниками, вращающегося со скоростью до 2000 об/мин, обеспечивающего воздушный поток до 60,29 кубических футов в минуту, создавая статическое давления до 2,45 мм водяного столба и выходной шум до 26,88 дБА. Версия Black Edition включает в себя два таких вентилятора. Размеры Mugen 6 с установленными вентиляторами составляют 132 x 106 x 154,5 мм (ШxГxВ) и веси кулер 1,01 кг. Старшая модель Mugen 6 Black Edition имеет размеры 132 x 132 x 154,5 мм и вес 1,2 кг. Среди поддерживаемых типов сокетов процессоров указываются LGA1700, AM5, LGA1200 и AM4. Что касается стоимости новинок, то компания пока не разглашает данную информацию.