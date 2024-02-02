В основе новинки лежит оригинальная модель CNPS13X Black, не имеющая дисплей и подсветку лопастей вентилятора

Сегодня компания ZALMAN представила воздушный процессорный кулер башенного типа CNPS13X DS Black. По сути, это вариант CNPS13X Black, который компания выпустила в ноябре 2023 года, но с двумя ключевыми изменениями. Начать стоит с того, что его глянцевая верхняя панель имеет не только логотип с подсветкой ARGB и рассеиватели по бокам, но и двухзначный 7-сегментный светодиодный дисплей, который отображает температуру процессора в режиме реального времени в градусах Цельсия. Здесь важно отметить, что кулер сам по себе не измеряет температуру, но отображает температуру процессора, измеренную чипом Super I/O материнской платы, то есть как она отображается в программе настройки BIOS или сообщается программному обеспечению. Для этого кулер не только имеет 4-контактный разъем PWM для вентилятора и 3-контактный разъем ARGB для освещения, но также 5-контактный разъем USB 2.0 к одному из неиспользуемых разъемов USB 2.0/1.1 материнской платы пользователя. Также для работы необходимо установить программное обеспечение, которое передает температуру с материнской платы на кулер.

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Вторым ключевым изменением является вентилятор. Оригинальный кулер CNPS13X Black комплектовался вентилятором без подсветки с матово-черной крыльчаткой. Новый CNPS13X DS Black оснащен вентилятором с подсветкой, белой крыльчаткой и адресными светодиодами RGB, установленными в концентраторе вентилятора. Характеристики вентилятора ничем не отличаются от характеристик оригинального вентилятора, и других конструктивных изменений нет. В комплект поставки входит фирменная термопаста ZM-STC8 весом 1 г. Размеры кулера составляют 135 x 79 x 159 мм (ШxГxВ), а его вес составляет чуть более 800 г. Цену компания Zalman на данный момент не раскрыла.