Новая версия является урезанным вариантом оригинальной RTX 3050 с пониженным объемом памяти, меньшим числом ядер и узкой шиной памяти

GeForce RTX 3050 6 ГБ теперь официально выпущена. Этот вариант ускорителя имеет уменьшенный объем памяти, меньшее количество ядер CUDA и меньшую мощность, чем версия на 8 ГБ. Конечно, вызывает вопрос решение компании Nvidia называть ее RTX 3050, учитывая существенные между ними различия. Уменьшение объема памяти вынуждает карту использовать также более узкую 96-битную шину памяти, еще более ограниченную, чем 128-битная шина в версии на 8 ГБ.

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Немецкий розничный магазин Mindfactory недавно выставил на продажу две карты производства MSI по цене от 185 евро. Эта цена, скорее всего, подтверждает слухи о рекомендуемой розничной цене в 179 долларов. Интересно, что обе карты позже были удалены, поэтому следует предположить, что это был ранний список.

﻿С тех пор компания Gigabyte выпустила пресс-релиз, в котором представила новые модели с памятью 6 ГБ. Также были обнаружены карты MSI в других магазинах. Похоже, что модели Gigabyte более или менее основаны на версии с 8 ГБ памяти, но низкопрофильный дизайн является в данном случае одним из изменений. В случае моделей MSI карты по какой-то причине ограничены тремя разъемами для вывода изображения на дисплей, и ни одна из них не имеет дополнительного разъема питания.

Изображение дизайна печатной платы Gigabyte RTX 3050 6 ГБ появилось на сайте Goofish, демонстрируя наличие нового графического процессора GA107-325. Этот графический процессор в настоящее время не используется ни в одном варианте RTX 3050. Хотя продавец утверждает, что это версия 8 ГБ/4 ГБ, карта неработоспособна и продается на запчасти. На фото также видно отсутствие разъемов питания.

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﻿Напомню, что эта модель также получит меньше ядер CUDA, а именно 2048. Кроме того, карта имеет всего 16 SM вместо 20, как у оригинальной RTX 3050, 64 ядра Tensor, 16 ядер RT, 64 TMU и неизмененные 32 ROP. Ограничение мощности в 70 Вт в свою очередь означает, что видеокарта будет работать с меньшим на 40% энергопотреблением, и это нельзя игнорировать при рассуждениях об игровых возможностях графического ускорителя.