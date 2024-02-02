Кроме того, увеличение скорости памяти значительно повышает производительность процессора в нагрузках, связанных с искусственным интеллектом

Процессорам AMD Ryzen 8000G (Phoenix) не потребовалось много времени, чтобы попасть в список лучших процессоров. Тесты от энтузиастов показывают, что новые модели Zen 4, такие как Ryzen 7 8700G, могут использовать быструю память.

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Южнокорейский оверклокер Safedisk поделился результатами работы своего процессора AMD 7 8700G в сочетании с памятью DDR5-9000 на форуме overlock.net. Похоже, что ему достался хороший образец, так как он поддерживал FCLK на частоте 2500 МГц. Safedisk разогнал комплект памяти G.Skill DDR5-7800 C36 2x16 ГБ до DDR5-9000, что означает увеличение на 15%. Тайминги памяти (36-51-49-55) были не такими уж плохими, но ему пришлось поднять напряжение DRAM до 1,65 В, что приемлемо для демонстрационных целей, но не рекомендуется для повседневного использования.

Приятно видеть, что Ryzen 8000G имеет мощный встроенный контроллер памяти. Серия Ryzen 8000G официально поддерживает DDR5-5200, поэтому разгон Safedisk обеспечил прирост скорости передачи данных на 73%. Однако важно подчеркнуть, что не каждый образец Ryzen 8000G работает с DDR5 на таких высоких частотах. К сожалению, Safedisk не провел никаких реальных тестов для его конфигурации. Тем не менее оверклокер предоставил скриншот, на котором Ryzen 7 8700G достиг скорости чтения 79 ГБ/с, записи 126 ГБ/с и копирования 105 ГБ/с по результатам теста AIDA64, а задержка составила 52,2 нс.

Общеизвестно, что игровая производительность AMD APU Ryzen очень хорошо масштабируется с более быстрой памятью. Поэтому интересно посмотреть, как iGPU Radeon 780M в Ryzen 8000G ведет себя с быстрой памятью в ИИ, поскольку в настоящее время искусственный интеллект находится на подъеме. Инсайдер chi11eddog оценил влияние высокоскоростной памяти на производительность ИИ с помощью теста вывода искусственного интеллекта Procyon и GIMP со Stable Diffusion.

Procyon оценивает шесть различных моделей нейронных сетей: MobileNet V3, Inception V4, YOLO V3, DeepLab V3, Real-ESRGAN и ResNet 50. Чем выше общий балл, тем лучше. Между тем тест GIMP включает установку плагина Stable Diffusion в GIMP для создания изображения, поэтому в нем чем меньше время, тем лучше.

Результаты показывают увеличение производительности искусственного интеллекта в Procyon на 15 % при переходе со стандартной памяти DDR5-4800 C40 на DDR5-7600 C38. Разница между DDR5-4800 C40 и DDR5-6000 C38 составила 7%, а разница в производительности в GIMP со Stable Diffusion была не такой значительной. DDR5-7600 C38 сократила время генерации всего на 4% по сравнению с DDR5-4800 C40.

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Напомню, что вчера официально были представлены процессоры AMD Ryzen 8000G. Флагманский Ryzen 7 8700G доступен по цене 329 долларов. Ryzen 5 8600G продается по цене 229 долларов, тогда как Ryzen 5 8500G будет продаваться по цене 179 долларов.