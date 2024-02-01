Будущие материнские платы предназначены для использования в рабочих станциях на базе процессоров AMD

Судя по всему, компания ASUS готовится к обновлению своей серии PRO, ориентируясь на чипсеты AMD. За последние пару месяцев производитель представил две платы на чипсетах WRX90 и TRX50, предназначенные для процессоров Threadripper 7000 и для более дорогих систем высокого класса. Однако для процессоров потребительского и бизнес-класса, таких как Ryzen и Ryzen PRO, ASUS не обновляла свою линейку продуктов с момента выпуска чипсета AMD X570. Новая утечка предполагает, что совсем скоро может появиться обновление.

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В EEC обнаружены признаки двух материнских плат X690E серии PRO: PRO WS SAGE SE, доступной с Wi-Fi или без него, обозначенной как Pro WS X690E-SAGE SE и Pro WS X690E-SAGE SE WIFI.

﻿Основное внимание уделяется чипсету X690E, который еще не получил официального анонса от AMD. Стоит отметить, что чипсет X590 изначально планировался вместе с X570 или вместо него, и некоторые BIOS до сих пор ссылаются на такие наборы микросхем. Что касается характеристик, то конкретные изменения, внесенные в X690E по сравнению с X670, остаются нераскрытыми.

Серия ASUS PRO ориентирована на рабочие станции, уделяя особое внимание высокой надежности и проверке перед отправкой клиентам. Эти платы отдают приоритет стабильности и возможностям расширения, а не геймерской эстетике и функциям разгона. Предыдущие платы, такие как WRX90 и W790, были адаптированы для серий AMD и Intel HEDT, а чипсет W680 поддерживал разъем LGA1700.

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ASUS еще не выпустила плату PRO WS на базе сокета AM5, поэтому эта будущая модель станет первой для этой платформы.