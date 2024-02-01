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Когда Apple выпустила iPhone 15 Pro и рекламировала высокие игровые возможности, компания назвала три игры в качестве примера: ремейк Resident Evil 4, Assassin’s Creed Mirage и Death Stranding. После запуска на iOS Resident Evil: Village и Resident Evil 4 Remake, они были хорошо приняты как критиками, так и пользователями, а в этом месяце состоится запуск еще одной такой игры: Death Stranding Director’s Cut.
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Оригинальная версия игры изначально была выпущена для других платформ в 2019 году и мгновенно стала хитом. Режиссерская версия игры включает в себя новые инструменты и оборудование для игроков, стрельбище, гоночную трассу, улучшенные приемы ближнего боя, дополнительные миссии и другие истории.
Следует отметить, что Resident Evil: Village и Resident Evil 4 вышли на iOS по программе «try before you buy» (попробуй, прежде чем покупать), которая позволяет почувствовать вкус игры и проверить ее производительность на конкретном устройстве, возможность высоко ценимую пользователями. Но похоже, этот вариант возможен только при предоплате, что может быть проблемой для некоторых людей.
Игра совместима со смартфонами iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, а также со всеми компьютерами Mac и планшетами iPad с чипами M-серии. Игра требует около 70 ГБ дискового пространства и теперь доступна со скидкой 50 процентов, которая действует до 20 февраля, в результате чего приобрести её можно за 19,99 долларов, в отличие от первоначальной цены в 39,99 долларов в App Store.