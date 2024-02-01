Однако поддерживают игру только смартфоны iPhone 15 Pro, новые iPad и компьютеры Mac

Когда Apple выпустила iPhone 15 Pro и рекламировала высокие игровые возможности, компания назвала три игры в качестве примера: ремейк Resident Evil 4, Assassin’s Creed Mirage и Death Stranding. После запуска на iOS Resident Evil: Village и Resident Evil 4 Remake, они были хорошо приняты как критиками, так и пользователями, а в этом месяце состоится запуск еще одной такой игры: Death Stranding Director’s Cut.

реклама

Оригинальная версия игры изначально была выпущена для других платформ в 2019 году и мгновенно стала хитом. Режиссерская версия игры включает в себя новые инструменты и оборудование для игроков, стрельбище, гоночную трассу, улучшенные приемы ближнего боя, дополнительные миссии и другие истории.

Следует отметить, что Resident Evil: Village и Resident Evil 4 вышли на iOS по программе «try before you buy» (попробуй, прежде чем покупать), которая позволяет почувствовать вкус игры и проверить ее производительность на конкретном устройстве, возможность высоко ценимую пользователями. Но похоже, этот вариант возможен только при предоплате, что может быть проблемой для некоторых людей.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Игра совместима со смартфонами iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, а также со всеми компьютерами Mac и планшетами iPad с чипами M-серии. Игра требует около 70 ГБ дискового пространства и теперь доступна со скидкой 50 процентов, которая действует до 20 февраля, в результате чего приобрести её можно за 19,99 долларов, в отличие от первоначальной цены в 39,99 долларов в App Store.