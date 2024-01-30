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Ожидается, что Vivo вскоре выпустит смартфоны серии V30 на Филиппинах. Модельный ряд будет состоять из нескольких устройств. О предстоящих телефонах было объявлено официально. Кроме того, устройства также получили несколько сертификатов. Теперь инсайдер Парас Гуглани поделился ключевыми деталями V30 5G вместе с изображением, раскрывающим его дизайн.
Инсайдер раскрыл информацию о Vivo V30 5G в одной из запрещенных на территории России социальных сетей. Телефон похож на модель Vivo S18, дебютировавшую в Китае в прошлом месяце. Смартфон имеет прямоугольный модуль на задней панели, в верхней части которого расположен раздел с датчиками камеры, а в нижней половине — двойная светодиодная вспышка. На передней панели устройство будет иметь изогнутый дисплей с вырезом по центру, что также подтверждается официальным тизером.
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Что касается основных характеристик, то глобальный вариант Vivo V30 5G, как сообщается, будет работать на базе чипсета Snapdragon 7 Gen 3. Также новинка получит 12 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения ещё на 12 ГБ виртуальной памяти. Грядущий телефон получит поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт.
По словам Гуглани, смартфон будет доступен в цветах Ocean Blue и Elegant Black. Масса смартфона составит 185 грамм. Инсайдер добавляет, что Vivo V30 5G, как ожидается, скоро выйдет на мировые рынки.
Как было сказано, предстоящая серия Vivo V30, похоже, будет переименованной серией Vivo S18 в Китае. Это неудивительно, поскольку телефоны Vivo V-серии представляют собой переименованные версии S-серии в родной для бренда стране. Ожидается, что Филиппины станут первым рынком, который получит новые смартфоны.