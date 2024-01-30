Дебют смартфона состоится на Филиппинах с последующим выходом на другие мировые рынки

Ожидается, что Vivo вскоре выпустит смартфоны серии V30 на Филиппинах. Модельный ряд будет состоять из нескольких устройств. О предстоящих телефонах было объявлено официально. Кроме того, устройства также получили несколько сертификатов. Теперь инсайдер Парас Гуглани поделился ключевыми деталями V30 5G вместе с изображением, раскрывающим его дизайн.

Инсайдер раскрыл информацию о Vivo V30 5G в одной из запрещенных на территории России социальных сетей. Телефон похож на модель Vivo S18, дебютировавшую в Китае в прошлом месяце. Смартфон имеет прямоугольный модуль на задней панели, в верхней части которого расположен раздел с датчиками камеры, а в нижней половине — двойная светодиодная вспышка. На передней панели устройство будет иметь изогнутый дисплей с вырезом по центру, что также подтверждается официальным тизером.

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Что касается основных характеристик, то глобальный вариант Vivo V30 5G, как сообщается, будет работать на базе чипсета Snapdragon 7 Gen 3. Также новинка получит 12 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения ещё на 12 ГБ виртуальной памяти. Грядущий телефон получит поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

По словам Гуглани, смартфон будет доступен в цветах Ocean Blue и Elegant Black. Масса смартфона составит 185 грамм. Инсайдер добавляет, что Vivo V30 5G, как ожидается, скоро выйдет на мировые рынки.

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Как было сказано, предстоящая серия Vivo V30, похоже, будет переименованной серией Vivo S18 в Китае. Это неудивительно, поскольку телефоны Vivo V-серии представляют собой переименованные версии S-серии в родной для бренда стране. Ожидается, что Филиппины станут первым рынком, который получит новые смартфоны.