Geekbench подтвердил использование чипсета Snapdragon 8 Gen 3

Сегодня в сети появилась информация, что Xiaomi 14 Ultra может дебютировать уже в конце февраля. Это произошло после того, как президент Xiaomi Group недавно разместил на Weibo тизер, намекающий на скорое появление телефона. Слухи о Xiaomi 14 Ultra циркулируют в Интернете последние несколько месяцев. Теперь будущий флагман компании появился на платформе тестирования Geekbench.

Xiaomi 14 Ultra указан в базе данных Geekbench под номером модели 24030PN60G, где «G» означает отношение к глобальному варианту. Номер модели также подтверждается другими ранее полученными сертификатами. Согласно платформе тестирования, смартфон имеет материнскую плату под кодовым названием «aurora», а также оснащен восемью ядрами с максимальной тактовой частотой 3,3 ГГц. Чипсет работает в паре с графическим процессором Adreno 750. Это говорит о наличии в устройстве Snapdragon 8 Gen 3.

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Согласно Geekbench, Xiaomi 14 Ultra будет оснащен 16 ГБ оперативной памяти, однако, возможен и вариант с большим объемом. Смартфон будет поставляться с предустановленной ОС Android 14.

Стоит отметить, что Xiaomi 14 Ultra был замечен в Geekbench 4, а не в последней версии Geekbench 6. В сообщении добавлено, что телефон получил необычно высокие результаты в одноядерных и многоядерных тестах. В обоих тестах он набирает 9317 и 26523 балла соответственно.

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Xiaomi 14 Ultra уже получил сертификаты BIS, EEC и IMEI. Ранее DCS сообщила, что предстоящее флагманское устройство может поддерживать беспроводную зарядку мощностью 80 Вт, что делает его первым в мире с такой скоростью зарядки. Другие утекшие подробности о смартфоне включают дисплей с разрешением 1440p, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в экране, спутниковую связь и четыре камеры разрешением по 50 Мп.