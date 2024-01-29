16-битный процессор, созданный и работающий в Excel на частоте 3 Гц, использует 128 КБ ОЗУ и поддерживает 16-цветный дисплей

Энтузиаст создал 16-битный процессор, который был построен и работал внутри Excel с тактовой частотой 3 Гц, имел 128 КБ оперативной памяти, 16-цветный дисплей с разрешением 128x128 пикселей и собственный язык ассемблера, работающий в популярной электронной таблице.

Microsoft Excel, возможно, является самым популярным приложением для работы с электронными таблицами, но функции Excel весьма гибки и подходят для самых разных целей. ПО позволяет использовать функцию условного форматирования для создания работающего процессора в Excel. Это является общеизвестным фактом, но никто не хотел его ранее демонстрировать до 27 января 2024 года.

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Буквально вчера ютубер Inkbox решил опубликовать подробное 16-минутное видео о том, как он создал полностью функционирующий процессор в рамках ограничений Microsoft Excel. Inkbox сделал это без применения каких-либо сценариев или плагинов Visual Basic — это чистая работа Excel, которую можно продублировать на любом компьютере.

Одним из наиболее впечатляющих достижений, подробно описанных в проекте процессора Excel, является создание Inkbox полностью функционального языка ассемблера для работающего процессора. Этот язык ассемблера Excel-ASM16 включает в себя 23 различные инструкции и поддержку переменных, меток и даже поддержку двоичных файлов. Это базовые функции для языка ассемблера, но их более чем достаточно для ограничений 16-разрядного процессора, работающего под управлением Microsoft Excel.

Настоятельно рекомендуется просмотреть исходное видео для более подробного объяснения основных функций Excel и того, как они использовались для создания работающего 16-разрядного процессора. Inkbox в подробностях объясняет как удалось заставить работать 16-битный процессор Excel, и сумел продемонстрировать несколько основных функций процессора. Однако эти функции также очень длительны, поскольку скорость ЦП составляет не более 3 Гц, но это позволяет увидеть внутреннюю работу ЦП.

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В целом, проект 16-битного процессора Excel не будет иметь какой-либо практической пользы. Тем не менее он демонстрирует немало технических ноу-хау и изобретательности со стороны Inkbox.