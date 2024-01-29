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goldas
MaxSun выпустила материнскую плату H770YTX Terminator в форм-факторе YTX
Подобный форм-фактор является довольно редким, и в ассортименте Maxsun есть только одна подобная модель

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 Форм-фактор YTX может похвастаться нестандартным размером 245х175 мм, по сути напоминающим более широкую конструкцию ITX. Этот увеличенный размер позволяет компании добавлять больше портов и разъемов, включая дополнительные слоты M.2 и разъемы для хранения данных.

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 Материнская плата H770YTX Terminator позиционируется как модель среднего класса, оснащенная подсистемой питания по формуле 8+1+1, которая поддерживает режим PBP/PL1 до 200 Вт и MTB/PL2 до 253 Вт. Поскольку она выйдет в 2024 году, то предлагает поддержку для всех процессоров Intel 12, 13 и 14 поколений без необходимости каких-либо обновлений BIOS.

 ﻿Важным аспектом платы H770YTX является то, что она имеет несколько разъемов на задней стороне, в том числе разъем 24 В, 8+4-контактные разъемы питания процессора, разъемы для вентиляторов, два порта SATA и разъемы на передней панели.

 Плата оснащена четырьмя интерфейсами PCIe Gen4x4 M.2, два из которых расположены рядом с памятью, а другой — сзади. Что касается системы хранения, то она предоставлена четырьмя портами SATA и 4-канальным интерфейсом SlimNAS SFF-8654, что предполагает потенциал создания NAS через несколько интерфейсов.

 ﻿Два слота DIMM поддерживают модули памяти до DDR5-8000 через профили XMP OC. Кроме того, плата полностью совместима со спецификациями PCIe Gen5x16 благодаря единственному слоту PCIe, который также работает в режиме 8x/8x. Работа сети обеспечивается портом 2,5 Гбит и беспроводным стандартом Wi-Fi-6 через сетевой адаптер Intel AX101.

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 Плата Maxsun H770YTX Terminator продается по цене 899 юаней (126 долларов). Это второй продукт в новой серии YTX после платы H610 KING стоимостью 666 юаней. Стоит отметить, что, как и другие продукты компании, данная материнская плата будет продаваться исключительно на родном для неё китайском рынке.

#intel #материнские платы #ddr5 #maxsun #h770
Источник: videocardz.com
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