Это относится к рабочим нагрузкам с использованием искусственного интеллекта

Генеральный директор компании Intel в отчете о прибылях и убытках за четвертый квартал 2023 года подтвердил, что предстоящие серии процессоров Arrow Lake и Lunar Lake обеспечат невероятное, трехкратное ускорение в рабочих нагрузках искусственного интеллекта по сравнению с первым продуктом с поддержкой искусственного интеллекта Meteor Lake. Meteor Lake является первым представителем линейки Core Ultra, дебютировавшей в декабре и постепенно внедряющейся в различные продукты. Важно то, что это первый потребительский продукт Intel со специализированным ИИ-сопроцессором (NPU), который в последние недели попал в центр внимания маркетинга Intel.

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После запуска продуктов Arrow Lake и Lunar Lake Core Ultra в этом году, потребители могут ожидать трехкратного улучшения производительности искусственного интеллекта. Однако это не последняя разработка, поскольку Пэт Гелсингер уже подтвердил, что следующее поколение под названием Panther Lake, по прогнозам, будет обеспечивать удвоенную производительность по сравнению с этими процессорами. Если планы станут реальностью, то это будет означать шестикратное увеличение производительности Al по сравнению с первоначальной версией Meteor Lake.

В сентябре прошлого года Intel официально анонсировала процессоры Panther Lake, отметив свой первый потребительский продукт на базе техпроцесса Intel 18A. Планируется, что эти процессоры появятся на рынке в 2025 году. Согласно официальным планам компании, Panther Lake будут следовать за Lunar Lake и Arrow Lake, дебют которых запланирован на этот год. Конкретные даты запуска каждого продукта могут варьироваться в зависимости от назначения: настольная версия Arrow Lake ожидается в этом году, а мобильная версия — в следующем году.

Если говорить о слухах, то ожидается, что Panther Lake будет включать производительные ядра Cougar Cove и энергоэффективные ядра Darkmont. Darkmont в настоящее время используются в процессорах Intel Xeon Clearwater Forest для центров обработки данных, где производительные ядра отсутствуют. Ожидается, что серия Panther Lake будет запущена на той же настольной платформе LGA-1851, что и Arrow Lake.

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