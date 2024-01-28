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Стоимость Radeon RX 7900 XTX упала ниже 900 евро
Правда данная цена носит временных характер в магазинах Mindfactory в Германии

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 Игроки в Германии вскоре могут оказаться перед дилеммой, выбрать GeForce RTX 4080 SUPER, которая скоро будет выпущена, приобрести более выгодные предложения оригинальных моделей или пойти совершенно другим путем, приобретя ускорители AMD. Флагманский графический процессор RX 7900 XTX в настоящее время доступен на сайте Mindfactory по цене 899 евро. Важно отметить, что это предложение является эксклюзивным в рамках рекламной акции, так как обычная цена составляет 949 евро.

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 При такой сниженной цене карта становится на 200 евро дешевле, чем новые карты SUPER, выпуск которого намечен на вторник. Хотя в обзорах RX 7900 XTX обычно превосходит RTX 4080, решение геймеров о покупке, как обычно, будет зависеть от личных предпочтений, технологических характеристик и соотношения цена-производительность. Графические ускорители Radeon могут не соответствовать по производительности трассировки лучей решениям Nvidia, а поддержка генерации кадров AMD только начинает показывать свои силы. Но карта от AMD предлагает 24 ГБ памяти, что на целых 8 ГБ больше, чем у модели RTX 4080.

 Видеокарта ﻿PowerColor RX 7900 XTX Hellhound дебютировала в начале 2023 года по начальной цене 1599 евро. Однако эта цена была быстро снижена до уровня 1170 евро. В течение года карта часто продавалась по цене 950 евро в различных акциях, но она ни разу не падала до текущей цены, указанной на Mindfactory.

 ﻿Похоже, что эта акция не связана с тем, что другие бренды и розничные продавцы снижают стоимость данного графического процессора. AMD недавно объявила о снижении цены на модель RX 7900 XT, что совпало с выпуском NVIDIA RTX 4070 Ti SUPER. Однако не было никаких признаков корректировки цен на флагманский графический процессор для настольных ПК. Примечательно, что в пресс-релизе о снижении цены на RX 7900 XT была подтверждена та же рекомендуемая розничная цена для модели XTX (999 долларов).

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  Между тем, RTX 4080 SUPER появится на рынке по цене на 200 долларов ниже, чем у оригинальной модели. Это говорит о том, что AMD, возможно, стремится сохранить аналогичный разрыв в ценах между своими графическими процессорами и потенциально может рассмотреть возможность снижения цены на модель XTX в будущем.

#amd #видеокарты #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #rx 7900 xtx #видеокарты дешевеют
Источник: videocardz.com
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