Это произошло после выхода очередного графического драйвера компании

Компания Moore Threads представила новую версию драйвера для своих игровых видеокарт MTT S70 и S80, которые пока не могут составить конкуренцию лучшим видеокартам от AMD, Nvidia и Intel. Сообщается, что новый драйвер обеспечивает значительный прирост производительности в четырех играх, например, на 20% в Grand Theft Auto V. Хотя это обновление драйвера не обеспечивает такого же улучшения, как в предыдущих выпусках, оно все же является значительным стимулом для дальнейшего развития лучших китайских производителей графических процессоров.

Grand Theft Auto V является звездой нового драйвера и, как было сказано, получила приростом производительности на 20%, но улучшения примерно на 10 процентов были также сделаны в трех других популярных играх: Lost Ark, Valorant и Assetto Corsa. Хотя год назад карта MTT S80 едва могла конкурировать даже с моделями AMD и Nvidia начала 2010-х годов, последовательные обновления драйверов могут поставить карту как минимум на один уровень с сегодняшними графическими процессорами самого низкого класса, такими как Radeon RX 6400 и Intel Arc A380.

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В драйвере также исправлено множество ошибок, решающих проблему, которая преследовала игровую графику Moore Threads со дня запуска. В новом драйвере исправлено 34 ошибки, устранены сбои, синие экраны, проблемы с рендерингом и зависание. Это довольно обширный список, например, в последнем драйвере AMD было всего семь ошибок, а в Nvidia — только три. Хотя большое количество исправлений ошибок является признаком того, что их просто слишком много. Стоит отметить большую работу Moore Threads, усердно их устраняющую, выпуская примерно один новый драйвер в месяц.

Хотя аппаратное обеспечение, несомненно, имеет жизненно важное значение для игрового оборудования, драйверы также являются важным компонентом. Intel — еще один новичок на рынке игровых видеокарт, и ей также пришлось выпустить множество обновлений драйверов, чтобы привести свои графические процессоры Arc в идеальное состояние. Часто можно увидеть, как Intel удваивает или даже утраивает производительность в определенных играх с новыми драйверами. Можно с уверенностью сказать, что аналогичный прирост производительности возможен и для будущих карт Moore Threads, хотя, справедливости ради, необходимо отметить, что Moore Threads - это далеко не Intel с её гигантским опытом и возможностями.

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В последнее время компания Moore Threads переживает трудные времена. Санкции США в отношении ее видеокарт могут привести к увольнениям среди китайских разработчиков графических процессоров. Но компания пока справляется и поддерживает стабильный темп ежемесячных обновлений драйверов. Тем не менее прирост производительности в обновлениях драйверов в этом и прошлом месяце меркнет по сравнению с ноябрьскими, когда прирост был гораздо более значительным и добавлена поддержка более чем дюжины игр.