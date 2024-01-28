Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Производительность видеокарт Moore Threads MTT S70 и MTT S80 выросла до 20 процентов
Это произошло после выхода очередного графического драйвера компании

реклама

 Компания Moore Threads представила новую версию драйвера для своих игровых видеокарт MTT S70 и S80, которые пока не могут составить конкуренцию лучшим видеокартам от AMD, Nvidia и Intel. Сообщается, что новый драйвер обеспечивает значительный прирост производительности в четырех играх, например, на 20% в Grand Theft Auto V. Хотя это обновление драйвера не обеспечивает такого же улучшения, как в предыдущих выпусках, оно все же является значительным стимулом для дальнейшего развития лучших китайских производителей графических процессоров.

 Grand Theft Auto V является звездой нового драйвера и, как было сказано, получила приростом производительности на 20%, но улучшения примерно на 10 процентов были также сделаны в трех других популярных играх: Lost Ark, Valorant и Assetto Corsa. Хотя год назад карта MTT S80 едва могла конкурировать даже с моделями AMD и Nvidia начала 2010-х годов, последовательные обновления драйверов могут поставить карту как минимум на один уровень с сегодняшними графическими процессорами самого низкого класса, такими как Radeon RX 6400 и Intel Arc A380.

реклама

 В драйвере также исправлено множество ошибок, решающих проблему, которая преследовала игровую графику Moore Threads со дня запуска. В новом драйвере исправлено 34 ошибки, устранены сбои, синие экраны, проблемы с рендерингом и зависание. Это довольно обширный список, например, в последнем драйвере AMD было всего семь ошибок, а в Nvidia — только три. Хотя большое количество исправлений ошибок является признаком того, что их просто слишком много. Стоит отметить большую работу Moore Threads, усердно их устраняющую, выпуская примерно один новый драйвер в месяц.

 Хотя аппаратное обеспечение, несомненно, имеет жизненно важное значение для игрового оборудования, драйверы также являются важным компонентом. Intel — еще один новичок на рынке игровых видеокарт, и ей также пришлось выпустить множество обновлений драйверов, чтобы привести свои графические процессоры Arc в идеальное состояние. Часто можно увидеть, как Intel удваивает или даже утраивает производительность в определенных играх с новыми драйверами. Можно с уверенностью сказать, что аналогичный прирост производительности возможен и для будущих карт Moore Threads, хотя, справедливости ради, необходимо отметить, что Moore Threads - это далеко не Intel с её гигантским опытом и возможностями.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

 В последнее время компания Moore Threads переживает трудные времена. Санкции США в отношении ее видеокарт могут привести к увольнениям среди китайских разработчиков графических процессоров. Но компания пока справляется и поддерживает стабильный темп ежемесячных обновлений драйверов. Тем не менее прирост производительности в обновлениях драйверов в этом и прошлом месяце меркнет по сравнению с ноябрьскими, когда прирост был гораздо более значительным и добавлена поддержка более чем дюжины игр.

#amd #nvidia #видеокарты #драйверы #moore threads #китайские видеокарты #видеокарты из китая #драйверы для видеокарт #moore thread mtt s80
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Тяжелый дрон-напарник С-70 "Охотник", способный выполнять команды Су-57, поступит в серию в 2024
11
NI: "АПЛ Борей невозможно найти и трудно забыть, если Кремль отдаст приказ о запуске сотни ракет"
4
Покинувшие рынок РФ производители электроники столкнулись с серьёзным падением прибыли в 2023 году
7
Полтора десятка американских компаний готовы вложить в экономику Вьетнама $8 млрд
2
Майнеры находят альтернативные вариант заработка на своих видеокартах
6
MSI дарит новую "Like a Dragon" покупателям материнских плат серии Z790
+
В России представили дрон для военных – "Ловкий", созданный по летающей схеме конвертоплана
2
Google представила смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro в новом мятном цвете
1
Крупные майнинговые компании активно распродают биткоины в ожидании халвинга
1
Серийная сборка и производство боевого БПЛА С-70 "Охотник" начнется во второй половине 2024 года
1
В Свердловской области построят завод технического кремния для микроэлектроники
1
Ученые научились перерабатывать токсичные отходы от производства алюминия в "зеленую" сталь
2
На российский электромобиль «Атом» оформлено уже 105 000 предзаказов
8
На Всемирной оборонной выставке Россия представит новейший БПЛА СКАТ 350 М
1
В дисциплину «спортивного программирования» в России забыли включить само программирование
5
Ubisoft опубликовала план пострелизной поддержки "Skull and Bones"
+
Ученые НАСА выяснили причину выбросов метана на Марсе
3
Nintendo может запустить собственный мультимедийный стриминговый сервис
+
Согласно исследованиям, Fairphone 5 полностью разряжается после двух часов использования камеры
+
Tesla планирует выпустить доступный электромобиль Redwood стоимостью $25 000
1

Популярные статьи

Как собрать в 2024 году мощный игровой ПК без переплаты, которого хватит для игр еще на пять лет
12
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Январь)
51
"Феррари": драма и совсем не про машины (субъективный обзор нового фильма)
+
Почему не стоит покупать консоли Xbox в 2024 году
25
12 тыс. км и 500 кт: что известно о ракетном комплексе РС-24 "Ярс" - преемнике знаменитого Тополя-М
1
Продолжение истории о том, почему видеокарты AMD хуже NVIDIA
107
Ученые нашли доказательство существования темной материи
4
Обзор игры Spec Ops The Line - Линия специальных операций
2
В Техасе Белый дом и республиканцы устроили борьбу за голоса на будущих выборах президента США
+
Евросоюз пытается тайно защитить свои чувствительные технологии от России и Китая
2

Сейчас обсуждают

coth
03:25
Если бы не учёные, то жил бы ты до сих на деревьях, как папуас.
Ученые нашли доказательство существования темной материи
Артемий Черных
03:25
Красивое слово, ага. Только что мешает работнику уволиться и перейти на завод Форд или Шевроле? Ну или например уехать в свободную Россию работать на завод ВАЗ с зарплатой 350$?
Илон Маск: Рабочие Tesla будут жить на производственной площадке гигафабрики в Техасе
Silvium
03:20
Рабочее решение. Учитывая что в твоём случае система масштабируется в меру нужд и необходимости. В Windows 11 (не говносборки а лицензия) 8 Гб уже не прокатывают. Эта говнина просто так, сама по себе ...
16 ГБ оперативной памяти и процессоры Ryzen 8000 - минимум который потребуется для ПК будущего
Kokuto Hellchain
02:58
У тебя денег не
Глава OpenAI отправился искать партнёров для производства чипов в Южную Корею
Kokuto Hellchain
02:39
Штеуд только развивает контрактное производство
Intel закончила год с рекордной выручкой на контрактном направлении
Argun
02:38
Высер какой то. У чувака видимо Сонька ион решил на статье подзаработать на пико...
Почему не стоит покупать консоли Xbox в 2024 году
Kokuto Hellchain
02:37
А ты больше знаешь?
Полтора десятка американских компаний готовы вложить в экономику Вьетнама $8 млрд
Руслан Минай
02:32
СССР создал 40 лет назад. Даже анекдоты ходили про то, как жена пилит мужа, чтобы достать плитку с Бурана.
Китай создал новый материал, который должен произвести революцию в авиации
Grigor Papoyan
02:26
Чего-то возникают серьёзные сомнения в информированности автора, учитывая то, что выставлена фотография американской ПЛА, почему-то под названием "Борей-К". Вся это красочная мишура по поводу мифов о ...
NI: "АПЛ Борей невозможно найти и трудно забыть, если Кремль отдаст приказ о запуске сотни ракет"
Александр Сарычев
02:21
Я запишусь, на распил бюджета)))
ВКС РФ нанесли множественные удары планерами ФАБ-500 по позициям ВСУ под Авдеевкой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем