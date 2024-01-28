Видеокарты мало отличаются от моделей оригинальной линейки EAGLE, но имеют обновленный внешний вид в белых тонах

Сегодня компания Gigabyte представила четыре новые видеокарты, две из которых входят в серию GeForce RTX 40, а остальные две в обновленную линейку SUPER. Слухи о них циркулировали некоторое время, подогреваемые утечками из регулирующих органов, в которых упоминались такие видеокарты. Серия EAGLE ICE — это, по сути, модернизация существующей серии EAGLE, но теперь имеющая новую, стильную, белую цветовую гамму.

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Определяющей особенностью, общей для всех карт EAGLE ICE, является конструкция системы охлаждения с тремя вентиляторами, дополненную задними панелями, представленными в белой цветовой палитре. Основное различие между моделями RTX 4060 и 4070 — это их размер. Последний имеет 2,5-слотовую конструкцию (50 мм) и длину 26 см, тогда как модели RTX 4060 имеют толщину два слота, но немного длиннее — 27 см.

﻿Каждая модель EAGLE ICE получила заводской разгон, что соответствует оригинальной серии. Весьма вероятно, что Gigabyte в будущем выпустит варианты без разгона.

• GeForce RTXTM 4070 Ti SUPER EAGLE OC ICE 16G (GV-N407TSEAGLEOC ICE-16GD)

Частота Boost: 2640 МГц;

• GeForce RTXTM 4070 SUPER EAGLE OC ICE (12G GV-N407SEAGLEOC ICE-12GD)

Частота Boost: 2535 МГц;

• GeForce RTXT 4060 Ti EAGLE OC ICE (GV-N406TEAGLEOC ICE-8GD)

Тактовая частота Boost: 2550 МГц;

• GeForce RTXTM 4060 EAGLE OC ICE 8G (GV-N4060EAGLEOC ICE-8GD) Частота Boost: 2505 МГц.

﻿Следует отметить, что карты RTX 4060 (Ti) EAGLE имеют своеобразное расположение разъемов дисплея, характеризующееся двумя разъемами DisplayPort 1.4a и двумя разъемами HDMI 2.1a. С другой стороны, RTX 4070 (Ti) SUPER имеет три порта DP и один HDMI. Что касается питания, то серия RTX 4060 использует стандартный 8-контактный разъем PCIe, а для RTX 4070 (Ti) SUPER требуется 16-контактный кабель питания или соответствующий адаптер.

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﻿Хотя Gigabyte официально не раскрыла информацию о ценах, следует ожидать, что цена серии EAGLE ICE, скорее всего, будет аналогична оригинальным моделям. По сути, это те же карты, но только в обновленном цвете.