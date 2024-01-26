Подобные характеристики могут многих не впечатлить, и потенциальные покупатели либо купят что-то более мощное от других компаний, либо подождут выхода обновленного железа последнего поколения

Компания Minisforum собирается представить новый мини-ПК на базе процессора AMD Ryzen 7 7840HS и графики Radeon RX 6650M. Эти компоненты не являются последними предложениями AMD, поскольку уже представлены серии Ryzen 8000 или Radeon 7000M соответственно. Производитель мини-ПК уже анонсировал новые системы, но они еще не готовы к выпуску.

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Новая система является преемницей HX99G, которая поставлялась с процессором Ryzen 9 6900HX. HX99G изначально была оснащена графикой Radeon RX 6600M, но вскоре после запуска она была обновлена до серии RX 6650M.

На данный момент серия Minisforum Neptune представлена следующими моделями:

• HX77G: Ryzen 7 7735H, RX 6600M;

• HX90G: Ryzen 9 5900HX, RX 6600M;

• HX99G: Ryzen 9 6900HX, RX 6600M;

• HX99G: Ryzen 9 6900HX, RX 6650M.

Готовятся к выходу:

• HX100G: Ryzen 7 7840HS, RX 6650M;

• HX200G: Ryzen 9 7945HX, RX 7600M.

Как видно, Minisforum собирается представить более мощную систему на базе Radeon RX 7600M, хотя эта конкретная система не ожидается в ближайшем будущем. Возможно, придется подождать несколько месяцев. Компания не называет на данный момент конкретную дату.

Модель HX100G может похвастаться процессором Ryzen 7 7840HS с 8 ядрами Zen4 и TDP от 35 до 54 Вт. Кроме того, он оснащен встроенным графическим процессором Radeon 780M, основанным на архитектуре RDNA3.

Что касается дискретного графического ускорителя, то RX 6650M основан на графическом процессоре Navi 23, сохраняя то же количество ядер, что и его предшественник — 1792 потоковых ядра. Различия заключаются в увеличении тактовой частоты: базовая/игровая/ускоренная частота составляет 2068/222/2416 МГц по сравнению с предыдущими 1867/2177/2248 МГц. Частота памяти также была увеличена с 1750 МГц до 2000 МГц, обеспечивая пропускную способность 256 ГБ/с.

Обновление дискретной графики довольно незначительное, и хотелось бы увидеть, что-то из линеек RX 6700M/6800M или, как минимум, RX 6650M XT с 2048 ядрами.

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Компания Minisforum подтвердила, что базовая система будет стоить 719 долларов, включая процессор, графический процессор, материнскую плату и шасси. Тем, кто хочет работать «из коробки», придется заплатить 905 долларов за 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ и 995 долларов за 64 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ.