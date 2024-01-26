На данный момент информации о чипах данной линейки процессоров крайне мало, так же остаётся неизвестным количество графических блоков в составе будущих гибридных процессоров

Согласно просочившимся дорожным картам, в следующем году AMD готовится выпустить серию гибридных процессоров Kraken Point, придя на смену Hawk Point. Одновременно с этим в мобильной серии будут представлены APU под кодовыми названиями Strix Point и Strix Halo, предлагающие еще большую производительность.

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Strix Point и Kraken Point, похоже, имеют много общего. Оба будут использовать ядра Zen5 и Zen5c в сочетании с архитектурой графических процессоров RDNA3.5. Кроме того, они будут оснащены более быстрым процессором XDNA2 Al. Ожидается, что серия Strix будет выделяться вдвое большим количеством ядер Zen5c по сравнению с Kraken.

Everest подтверждает и расширяет более ранние предположения, предполагая, что Kraken Point будет содержать четыре ядра Zen5 и четыре ядра Zen5c, то есть всего 8 ядер.

В новой информации отсутствуют две важные детали: количество вычислительных блоков RDNA 3.5 входящих в Kraken Point и какое значение TDP по умолчанию. Можно предположить, что последний показатель аналогичен Hawk Point, мощность которого составляет до 45 Вт, но о конфигурации графического процессора пока не упоминалось.

﻿В настоящее время AMD планирует как минимум пять различных потребительских продуктов на базе Zen5. Kraken Point, возможно, является наименее производительным APU в линейке продуктов AMD, но только с точки зрения мощности процессора. Ожидается, что чипы Fire Range, которые должны иметь вдвое больше ядер, будут включать ограниченные графические возможности, как и Dragon Range с ядрами Zen4. Этот продукт ориентирован не на интегрированную графику, а на сочетание мощного процессора и дискретных графических ускорителей.

Между тем, Kraken и Strix Point предназначены для предоставления пользователям гибкости в отношении автономной работы APU или возможности их сочетания с дискретной графикой. Если Kraken Point получит 8 или более вычислительных ядер, он также может стать интересным APU для игровых портативных компьютеров.

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Если предположить, что просочившиеся дорожные карты точны, то линейку Kraken Point не следует ожидать в этом году. Возможно, она появится через год после Hawk Point, поэтому более подробную информацию следует ожидать лишь на выставке CES 2025.