В Geekbench 6 новинка всего на 8% и 4% медленнее в одноядерном и многоядерном тестах соответственно

Грядущий процессор AMD Ryzen 7 5700X3D был протестирован в Geekbench 6, получив результаты тестов, невероятно близкие к его старшему брату Ryzen 7 5800X3D. Результаты Ryzen 7 5700X3D настолько близки, что это удивительно. Если производительность Ryzen 7 5700X3D в Geekbench будет распространяться на его реальную игровую производительность, то геймеры и энтузиасты получат на выбор еще один отличный чип с технологией X3D на платформе AM4, который вскоре может попасть в список лучших процессоров для игр. Модель Ryzen 7 5700X3D поступит в продажу 31 января по цене 250 долларов.

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Ryzen 7 5700X3D набрал 1926 баллов в одноядерном тесте Geekbench 6.0.1 и 10514 баллов в многоядерном тесте. По сравнению с Ryzen 7 5800X3D в том же тесте грядущий Ryzen 7 5700X3D на 8% медленнее в одноядерном тесте и всего на 4% медленнее в многоядерном тесте.

Производительность новинки в Geekbench 6 очень приемлемая, учитывая минимальные различия между ней и старшим чипом. Оба имеют практически идентичную аппаратную конфигурацию, состоящую из восьми процессорных ядер Zen 3 и 96 МБ кэш-памяти третьего уровня благодаря технологии AMD 3D-VCache. Единственная фактическая разница между ними заключается в тактовой частоте: Ryzen 7 5700X3D имеет базовую тактовую частоту 3 ГГц и повышенную частоту 4,1 ГГц, а Ryzen 7 5800X3D имеет базовую тактовую частоту 3,4 ГГц и повышенную частоту 4,5 ГГц.

Если производительность Ryzen 7 5700X3D в Geekbench 6 будет соответствовать реальной производительности, покупатели, использующие платформу AM4, получат еще один конкурентный игровой процессор, который сможет достойно ответить последним предложениям AMD и Intel в игровых рабочих нагрузках. Предыдущий процессор AMD Ryzen 7 5800X3D по сей день остается очень конкурентоспособным игровым чипом.

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По цене 250 долларов Ryzen 7 5700X3D может стать суперпривлекательным чипом, предлагающим 90% того, что показывает Ryzen 7 5800X3D, но на 70 долларов дешевле. Тем не менее относиться к результатам Geekbench 6 нужно с долей скептицизма, поскольку Geekbench не раскрывает реальные возможности чипа и стоит дождаться полного обзора Ryzen 7 5700X3D, прежде чем делать какие-либо однозначные выводы об этом новом процессоре.