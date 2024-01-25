Компания уже выпустила исправление прошивки, которое можно скачать подняв производительность до соответствующего карте уровня

Запуск карты RTX 4070 Ti SUPER был омрачен проблемами с образцами для обзора от компании MSI. Серия Ventus 3X была одной из самых популярных карт среди рецензентов, что поставило многих перед дилеммой: делиться ли результатами, зная, что BIOS имеет проблемы, или сказать читателям и зрителям, что карта MSI не может показать свои способности в этом состоянии.

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Образцы MSI RTX 4070 Ti SUPER страдали от плохой прошивки с тех пор, как обозреватели начали тестировать эти карты, причем некоторые уже заметили, что карта уступает по производительности конкурентам, демонстрируя производительность, аналогичную RTX 4070 Ti или даже хуже. Предположительно, она была на 5% медленнее, чем ожидалось, по крайней мере, так говорили обозреватели, протестировавшие больше моделей. Компания MSI знала об этих проблемах и с прошлой недели работала над новой версией BIOS. В конце концов, компания выпустила последнюю версию BIOS всего за несколько часов до снятия эмбарго на обзоры. Естественно, времени для всестороннего тестирования было слишком мало.

NVIDIA подтвердила, что карта MSI должна служить эталонной базовой моделью, поскольку она имеет эталонные характеристики NVIDIA (частоты и TDP). В электронном письме, разосланном в воскресенье, компания упомянула, что карта действительно работает примерно на 5% медленнее, чем ожидалось, а новый BIOS был готов в понедельник утром.

﻿Новый BIOS, выпущенный в воскресенье, действительно оказался лучше, но все же не так хорош, как ожидалось. В конце концов, MSI распространила новый BIOS, но на этот раз всего за несколько часов до эмбарго на обзоры.

﻿MSI усложнила обзор RTX 4070 Ti SUPER. В результате из-за этих проблем у некоторых пользователей может сложиться предвзятое мнение о продукте.

Компания официально признала проблему и публично выразила сожаление по поводу неудачной прошивки. Это не было бы столь важно, если бы не тот факт, что MSI уже производит эти карты, и в настоящее время они доступны в различных розничных магазинах. Геймерам, купившим модели MSI 4070 Ti SUPER, потребуется выполнить обновление BIOS:

﻿• GeForce RTXTM 4070 TI SUPER 16G VENTUS 3X [Обновление BIOS];

• GeForce RTXTM 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X OC [обновление BIOS];

• GeForce RTXTM 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM [обновление BIOS];

• GeForce RTXTM 4070 TI SUPER 16G GAMING X SLIM WHITE [обновление BIOS];

• GeForce RTXTM 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X OC [обновление BIOS];

• GeForce RTXTM 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X WHITE OC [обновление BIOS].

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﻿Это заявление показывает, что затронута не только модель Ventus 3X, но и почти вся серия RTX 4070 Ti SUPER от MSI за исключением карт GAMING TRIO. Не все пользователи умеют обновлять BIOS видеокарты, что станет для них неприятным сюрпризом, но можно попытаться вернуть карту в магазин или обменять её на модели от других производителей.