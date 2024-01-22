Увеличение кеша должно повысить производительность будущих процессоров Intel и помочь сократить разрыв с конкурирующими решениями от компании AMD

В декабре прошлого года Intel представила новейшую серию процессоров Xeon 5-го поколения под кодовым названием Emerald Rapids, отличающуюся существенным увеличением кэш-памяти третьего уровня в 2,8 раза по сравнению с предшественником. Кэш L3 был увеличен со 112,5 МБ на процессорах Sapphire Rapids до 320 МБ, но оба процессора используют одну и ту же платформу.

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Недавняя информация, предоставленная через эмулятор разработки программного обеспечения Intel (SDE 9.33.0), предполагает, что тенденция увеличения кэша L3 продолжится и в предстоящей серии Xeon 6-го поколения под кодовым названием Granite Rapids, которая также будет использовать новую платформу. Ожидается, что в этой серии Intel оснастит процессоры 480 МБ кэш-памяти L3.

﻿Хотя увеличение кэша L3 Intel для предстоящей серии Granite Rapids является значительным, оно отстает от такового в серии AMD EPYC, которая уже комплектуется 384 МБ кэша L3 для серии Genoa и 1152 МБ для Genoa-X. AMD добилась этого за счет использования технологии 3D V-Cache, дополнительного уровня кэш-памяти на каждом чиплете, превышающего психологический барьер кэш-памяти в 1 ГБ. В отличие от AMD, у Intel в настоящее время нет сопоставимой технологии для массового производства, но есть ожидания внедрения аналога в будущем.

Хотя AMD EPYC остается сильным игроком на рынке корпоративных процессоров, усилия Intel по улучшению кэша L3 в Granite Rapids сигнализируют о стремлении оставаться конкурентоспособными. Расширенный кэш L3 оказался полезным для Intel в прошлом, как это видно на примере процессоров Emerald Rapids, которые в обзорах продемонстрировали существенные улучшения по сравнению с Sapphire Rapids в рабочих нагрузках искусственного интеллекта, центров обработки данных и кодирования видео. Рост рабочих нагрузок искусственного интеллекта, безусловно, сыграет большую роль в развертывании процессоров следующего поколения как на потребительском рынке, так и на рынках для центров обработки данных.

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Intel еще не подтвердила точную дату запуска серии Granite Rapids, но ожидается, что это произойдет во второй половине текущего года.