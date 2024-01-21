NVIDIA GeForce RTX 4070Ti SUPER в среднем на 8% быстрее, чем RTX 4070Ti в тестах 3DMark

Хотя RTX 4070 SUPER показала значительный прирост производительности по сравнению с RTX 4070, RTX 4070 Ti SUPER, похоже, предлагает меньшее улучшение. Обозреватели в настоящее время проводят тесты RTX 4070 Ti SUPER, и порталу Videocardz.com удалось получить некоторые результаты тестов. На данный момент стали доступны тесты 3DMark, а полные обзоры игровых тестов будут опубликованы через два дня.

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Итак, RTX 4070 Ti SUPER оказалась на 15 % медленнее по сравнению с RTX 4080 и на 8 % быстрее, чем оригинальная RTX 4070 Ti. Ожидается, что разрыв между первыми двумя моделями увеличится, когда NVIDIA представит RTX 4080 SUPER к концу января. Как уже сообщалось, оригинальная карта RTX 4080 будет снята с производства после выпуска новой карты. Версию RTX 4070 Ti ждет та же участь, а новая версия SUPER предлагает геймерам немного большую производительность за ту же цену.

Синтетические тесты могут не дать полной картины, особенно для RTX 4070 TI SUPER. Эта конкретная модель будет иметь увеличенный до 16 ГБ объем памяти, что является увеличением на 4 ГБ по сравнению с оригинальной версией. Тесты 3DMark не будут полностью использовать увеличенный буфер, но уже могут показать преимущества увеличения пропускной способности. Больший объем памяти может повлиять на игры с высоким разрешением и настройками Ultra. В конечном счете, результат будет варьироваться в зависимости от конкретной игры. Игры более зависящие от графического процессора потенциально демонстрируют двузначное увеличение производительности, в то время как процессорозависимые проекты могут показывать меньший прирост.

Запуск RTX 4070 Ti SUPER запланирован на 24 января, а первые обзоры, как ожидается, будут доступны днем раньше. В отличие от RTX 4080 SUPER и 4070 SUPER, версия RTX 4070 Ti не получит дизайн Founders Edition. В результате производительность может различаться в зависимости от того, какая конкретная модель тестируется. Однако обзоры 23 января будут сосредоточен на так называемых моделях MSRP, которые, как ожидается, будут иметь одинаковые тактовые частоты и настройки TDP.

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