Новый APU AMD по производительности ничем не отличается от предшественника, показывая разницу в пределах погрешности измерений

Представитель компании GPD представил первые тесты будущего APU AMD Ryzen 8000U для своего игрового портативного устройства. Портативная игровая консоль Win Max 2, которая по сути представляет собой небольшой ноутбук с физической клавиатурой, получит обновление процессора до новой серии AMD Hawk Point. В данном случае обновление будет незначительным: Ryzen 7 8840U заменит Ryzen 7 7840U с почти идентичными характеристиками.

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Напомню, что Ryzen 7 8840U и Ryzen 7 7840U имеют по 8 ядер Zen4 и работают с тактовой частотой до 5,1 ГГц. AMD подтверждает, что встроенный графический процессор RDNA3 также не претерпел изменений: Radeon 780M поставляется с 12 вычислительными блоками и тактовой частотой 2,7 ГГц. AMD не обновила частоты ядер ЦП и графического процессора, но есть небольшое обновление ядра AMD XDNA, которое представляет собой встроенный процессор Al. Для игр данный процессор не имеет значения, поэтому ожидается, что APU будет работать в играх, как и предыдущая модель.

Неудивительно, что APU Ryzen 7 8840U демонстрирует почти такую же производительность в тестах CPU-Z, которые были предоставлены GPD. Процессор набрал 865,6/7056,4 балла в тесте CPU-Z V19 AVX-512 и 664,2/5628,3 балла в тесте V17. Эти оценки представляют собой показатели производительности одно- и многоядерных процессоров. Соответственно, Ryzen 7 7840U набирает 880,3/6897,3 и 662/5488,4 балла в тех же тестах, что означает разницу в производительности от -2% до +2%, это находиться в пределах погрешности, особенно для такого теста, как CPU-Z.

Компания официально не раскрыла свои планы относительно сроков выхода Ryzen 7 8840U в Win Max 2. Тем не менее похоже, что большинство существующих систем Phoenix, как ожидается, в какой-то момент пройдут обновление на Hawk Point в течение первого квартала, что соответствует планам AMD.

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Ожидаемый высокий спрос на Hawk Point вполне предсказуем, учитывая широкое использование этих чипов производителями ноутбуков и портативных устройств, которые со временем планируют модернизировать свои системы. Стоит добавить, что AMD не упомянула о каком-либо потенциальном обновлении Al для серии Ryzen Z1, чипа, предназначенного в первую очередь для портативных игровых систем, таких как ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go. Эти серии процессоров также основаны на кристалле Phoenix.