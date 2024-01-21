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Представитель компании GPD представил первые тесты будущего APU AMD Ryzen 8000U для своего игрового портативного устройства. Портативная игровая консоль Win Max 2, которая по сути представляет собой небольшой ноутбук с физической клавиатурой, получит обновление процессора до новой серии AMD Hawk Point. В данном случае обновление будет незначительным: Ryzen 7 8840U заменит Ryzen 7 7840U с почти идентичными характеристиками.
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Напомню, что Ryzen 7 8840U и Ryzen 7 7840U имеют по 8 ядер Zen4 и работают с тактовой частотой до 5,1 ГГц. AMD подтверждает, что встроенный графический процессор RDNA3 также не претерпел изменений: Radeon 780M поставляется с 12 вычислительными блоками и тактовой частотой 2,7 ГГц. AMD не обновила частоты ядер ЦП и графического процессора, но есть небольшое обновление ядра AMD XDNA, которое представляет собой встроенный процессор Al. Для игр данный процессор не имеет значения, поэтому ожидается, что APU будет работать в играх, как и предыдущая модель.
Неудивительно, что APU Ryzen 7 8840U демонстрирует почти такую же производительность в тестах CPU-Z, которые были предоставлены GPD. Процессор набрал 865,6/7056,4 балла в тесте CPU-Z V19 AVX-512 и 664,2/5628,3 балла в тесте V17. Эти оценки представляют собой показатели производительности одно- и многоядерных процессоров. Соответственно, Ryzen 7 7840U набирает 880,3/6897,3 и 662/5488,4 балла в тех же тестах, что означает разницу в производительности от -2% до +2%, это находиться в пределах погрешности, особенно для такого теста, как CPU-Z.
Компания официально не раскрыла свои планы относительно сроков выхода Ryzen 7 8840U в Win Max 2. Тем не менее похоже, что большинство существующих систем Phoenix, как ожидается, в какой-то момент пройдут обновление на Hawk Point в течение первого квартала, что соответствует планам AMD.
Ожидаемый высокий спрос на Hawk Point вполне предсказуем, учитывая широкое использование этих чипов производителями ноутбуков и портативных устройств, которые со временем планируют модернизировать свои системы. Стоит добавить, что AMD не упомянула о каком-либо потенциальном обновлении Al для серии Ryzen Z1, чипа, предназначенного в первую очередь для портативных игровых систем, таких как ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go. Эти серии процессоров также основаны на кристалле Phoenix.