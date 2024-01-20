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Exynos 2400 показал великолепную производительность в играх
Чипсет Exynos 2400 в некоторых играх идет наравне со Snapdragon 8 Gen 3 и даже превосходит его

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 Ранние тесты показали, что чипсет Exynos 2400 смартфонах серии Galaxy S24 может отставать от Snapdragon 8 Gen 3 по вычислительной мощности. Однако когда дело доходит до реальной игровой производительности, Exynos 2400 показал неплохие результаты, даже превосходя своего соперника в некоторых играх.

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 YouTube канал NL Tech протестировал Exynos 2400 в Galaxy S24+ и Snapdragon в Galaxy S24 Ultra, показав работу в несколько требовательных играх. Тест проводился с включенным Samsung Game Booster и настройкой «Альтернативное управление производительностью игры», которая повышает производительность за счет нагрева.

 Итак, ниже изложено краткое описание этих двух тестов:

 Genshin Impact: оба чипа в основном стабильно работали со скоростью 60 кадров в секунду, доказывая свою способность справляться даже с требовательными играми. Однако наблюдалось некоторое тепловое дросселирование, что неудивительно, учитывая, что Genshin Impact является самой требовательной игрой для смартфонов.

 PUBG Mobile: чипам Exynos и Snapdragon в серии Galaxy S24 удалось достичь стабильных 90 кадров в секунду. Но это было только на настройках графики Smooth. При изменении настроек самой высокой доступной опцией частоты кадров была «Экстремальная» (60 кадров в секунду) как для S24 Ultra на базе Snapdragon, так и для S24 Plus на базе Exynos. Это означает, что Samsung все еще необходимо настроить эти чипы для повышения производительности с PUBG Mobile.

 PUBG New State: для New State оба телефона поддерживают частоту 90 кадров в секунду при настройках графики Ultra. Существует опция графики Extreme, но она не включена ни на одном телефоне, а это значит, что еще есть возможности для улучшения с помощью обновлений программного обеспечения.

 Call of Duty: Mobile: Galaxy S24 Ultra с чипом Snapdragon и функцией суперразрешения достиг плавной скорости 120 кадров в секунду, в то время как S24+ на базе Exynos остановился на скорости 60 кадров в секунду.

 Mobile Legends: Не требовательная игра, поэтому оба телефона работали со стабильной частотой 60 кадров в секунду.

 Fortnite: оба чипа в игре снижали производительность до 70 к/с, но в среднем работали с приличными 90 кадрами в секунду.

 War Thunder: Удивительно, но Exynos S24+ превзошел Snapdragon S24 Ultra в этой игре с поддержкой трассировки лучей. Оба стартовали со скоростью около 100 кадров в секунду, но чип Snapdragon быстро снизил производительность до 40 кадров в секунду в городских условиях.

 Более детально с тестами можно ознакомиться в роликах ниже:

 В целом чипсет Exynos 2400 приятно удивил игровой производительностью. Он не только не отстает от Snapdragon 8 Gen 3, но даже сумел превзойти его в War Thunder. Это означает, что владельцы Galaxy S24 по всему миру могут быть уверены, что получат первоклассную игровую производительность.

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 Также стоит отметить, что эти тесты проводились на опытном оборудовании, поэтому ситуация может улучшиться, когда Samsung представит дальнейшие оптимизации. Благодаря поддержке FSR, потенциально повышающей производительность, Exynos 2400 может стать действительно хорошим чипсетом для игр.

#смартфоны #samsung #exynos #snapdragon 8 gen 3 #galaxy s24 ultra #exynos 2400 #смартфоны samsung #galaxy s24+
Источник: gizmochina.com
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