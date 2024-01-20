В просочившихся документах перечислены процессоры Intel Arrow Lake-S с ядрами 8P+16E, TDP 125 Вт и полные сведения о чипсете серии 800.

Благодаря пользователю @yuuki_ans появилась подробная информация о потребительской платформе Intel для настольных ПК следующего поколения, если предположить, что утечка информации соответствует действительности. Источник информации не только предоставил подтверждение характеристик настольных процессоров Arrow Lake-S, которые будут иметь конфигурацию ядер до 8 + 16, а также восемь «ядер IA». Тем не менее, похоже, что у Intel не все гладко с запуском Arrow Lake-S, поскольку в примечании говорится, что на аппаратном обеспечении предварительной альфа-версии ядра производительности отключены из-за аппаратной ошибки, которая, как ожидается, будет исправлена в следующей ревизии. Из блок-схемы можно видеть официальную поддержку памяти DDR5-6400, что значительно отличается от DDR5-5600, которую официально поддерживают текущие процессоры 14-го поколения.

Тем не менее остальная часть предоставленной документации очень подробная и предоставляет массу подробностей о различных интерфейсах платформы, которые мы можем ожидать. Начать можно с того, что процессоры Arrow Lake-S будут иметь встроенную поддержку Thunderbolt 4/USB4(еще раз странная ошибка об упоминании USB4.0), а также поддержку DisplayPort 2.0 (только UHBR20) и HDMI 2.1. Сообщается, что процессор обеспечивает 24 линии PCIe, из которых 16 линии относятся к PCIe 5.0 для графического процессора, а остальные восемь предназначены для твердотельных накопителей NVMe, причем половина с интерфейсом PCIe 5.0, а вторая половина — с PCIe 4.0.

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Чипсет, который, как ожидается, получит номер 800, будет подключаться к процессору через интерфейс DMI Gen 4, имеющий до восьми линий. Здесь, очевидно, можно ожидать еще 24 линий PCIe 4.0, до 10 портов USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), из которых восемь можно объединить, чтобы вместо них получить порты USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с). Тем не менее в этой утечке информации есть некоторые странности, которые вызывают тревогу. Вышеупомянутые ошибки IA Cores и USB4.0 являются странными, и есть также предположение, что процессор должен иметь восемь портов SATA 3.0 (мультиплексированных с PCIe), а чипсет - еще восемь (также мультиплексированных). Кроме того, поддержка Wi-Fi указана только в 802.11ax R2 или WiFi 6E, как он теперь более известен, но в том же модуле будет поддержка Bluetooth 6.

Стоит иметь в виду, что здесь мы рассматриваем спецификации тестовой платформы Intel, так что, возможно, имеет место небрежно составленная в спешке документация, которую составили, чтобы иметь возможность отправить некоторые спецификации партнерам Intel, готовящие свои материнские платы к выходу и работающие над реализацией UEFI и дизайном плат. Тем не менее в этой утечке слишком много странностей, чтобы можно было сказать, что функции являются окончательными, но утечка действительно отражает то, что уже известно об Arrow Lake-S.