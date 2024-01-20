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Цена AMD Radeon RX 7900 GRE снизилась до 540 евро
За такую сумму уже можно приобрести карту XFX RX 7900 GRE в Италии

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 Ранее на этой неделе AMD снизила цену на видеокарту Radeon RX 7900 GRE, которая официально предназначена для продажи в Китае. Однако эта модель быстро появилась на розничном рынке по всему миру благодаря серым поставкам, либо системным интеграторам, и теперь стала доступна по сниженной цене.

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 Напомню, что RX 7900 GRE оснащена графическим процессором Navi 31 XL размером с GPU Navi 32, но с большим количеством ядер. Карта получила 5120 потоковых процессоров и 16 ГБ памяти GDDR6 на 256-битной шине. Модель превосходит RX 7800 XT, которая имеет аналогичную конфигурацию памяти, но включает значительно меньше ядер (3840). Однако в реальных тестах производительности RX 7900 GRE не демонстрирует существенного прироста, в основном из-за ограниченного предела мощности в 260 Вт, что даже ниже, чем у RX 7800 XT с 263 Вт.

 В Италии эталонная модель XFX RX 7900 GRE в настоящее время стоит 541 евро, что на 60 евро меньше, чем ее стоимость два месяца назад. Это самая низкая цена на данную карту в Европе. Тем временем в Германии и Испании цена карты была скорректирована до 579 евро, что, по-видимому, соответствует новой рекомендованной розничной цене для этой модели.

 Кроме того, стоит отметить, что магазин Mindfactory представил в своих списках новую модель — ASRock RX 7900 GRE Challenger. Этот графический ускоритель еще не раскрыт производителем, поэтому нет её фотографий и характеристик. Несмотря на это, у этого немецкого розничного продавца эти карты уже есть на складе и готовы к отправке.

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 AMD официально не анонсировала RX 7900 GRE для розничной продажи, но карта явно распространяется среди розничных продавцов по всей Европе. Интересно, что эти карты пока недоступны в Северной Америке, но ситуация может измениться, если AMD захочет иметь больше возможностей для конкуренции с грядущей моделью RTX 4070 Ti SUPER.

#amd #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #rtx 4070 ti super #rx 7900 gre
Источник: videocardz.com
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