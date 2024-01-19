Обе модели относятся к начальному уровню и не предназначены для игровых целей

Очередные модели Sparkles будут представлены двумя картами: Arc A310 и Arc A380, обе на базе графического процессора Alchemist ACM-G11. Однако между обеими моделями есть несколько различий, и это касается не только спецификаций, но и в дизайна.

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Младшая модель Arc A310 ECO представляет собой компактную карту толщиной в один слот имеет с одним вентилятором. Эта карта имеет фирменный синий цвет, при чем не только кожух системы охлаждения, но и печатная плата имеет такой же цвет. Сердцем модели является графический процессор ACM-G11 с 6 ядрами Xe. Карта оснащается 4 ГБ памяти стандарта GDDR6, но 64-битная шина памяти станет существенным фактором, ограничивающим производительность Arc A310. Однако графический процессор Arc Alchemist обладает определенными интересными функциями, включающими поддержку кодека AV1 или разъема DisplayPort 2.0.

Старшая модель ﻿A380 GENIE является более крупной картой толщиной два слота и системой охлаждения с двумя вентиляторами. Ускоритель также использует графический процессор ACM-G11, но с активными 8 ядрами Xe и 6 ГБ памяти на 96 битной шине. На панели выводов на дисплей размещен один порт HDMI 2.0b и два DP2.0 mini.

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Обе карты имеют компактный размер от 145 до 156 мм, что является идеальным размером для мини-ПК или домашнего кинотеатра, которым может потребоваться возможность кодирования видео с низким энергопотреблением. Ни одна из двух карт не требует дополнительного питания полагаясь на 75 Вт передаваемые через слот PCIe. Что касается даты выхода новинок, то компания Sparkle пока её не сообщает, равно как и их стоимость.