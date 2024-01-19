Тактовая частота GeForce RTX 4070 SUPER HOF OC Lab Master-X на 211 МГц превышает эталонную от Nvidia

Недавно компания объявила о своих планах обновить серию HOF OC Lab, сосредоточив внимание на всей линейке RTX 40 SUPER, в которую входят RTX 4080 SUPER, RTX 4070Ti SUPER и RTX 4070 SUPER. Анонс RTX 4070 SUPER состоялся в китайской социальной сети. GALAX также подтверждает выпуск двух моделей линеек Master-X и Master.

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Что касается технических характеристик RTX 4070 SUPER, то она оснащена графическим процессором AD104-350 с 7168 ядрами CUDA, что на 20% больше, чем у ее предшественницы, RTX 4070. Видеокарта оснащается 12 ГБ памяти GDDR6, что соответствует оригинальной модели.

Эталонная тактовая частота NVIDIA в режиме ускорения 2475 МГц является стандартной конфигурацией для моделей по рекомендованной производителем розничной цене (MSRP). Но многие варианты карт высокого класса имеют тактовую частоту от 2500 до 2600 МГц. Именно к таким картам относится HOF OC Lab принадлежит ко второй группе.

RTX 4070 SUPER от GALAX будет иметь одну из самых высоких тактовых частот среди всех известных моделей RTX 4070 SUPER — 2685 МГц, что на 211 МГц лучше, чем у NVIDIA. Эта тактовая частота даже на 30 МГц выше, чем у модели AORUS с TDP 350 Вт. GALAX подтвердила, что её флагманская модель RTX 4070 SUPER будет иметь TGP мощностью 250 Вт из коробки и максимальную мощность 320 Вт, настраиваемую пользователем. Эти карты также будут поставляться с адаптером питания с 3x8-pin на 16-pin.

Серия HOF OC Lab Master будет поставляться с 12+3-фазной конструкцией с силовой частью, управляемой микросхемой ШИМ XDPE10281. Карта имеет двойной BIOS с режимом «Производительность» и «Бесшумный режим», для версии Master-X это означает тактовую частоту 2685 МГц, тогда как характеристики Master на данный момент не подтверждены.

Карта имеет новый дизайн толщиной в три слота и белой цветовой схемой - особенность, которой GALAX придерживается в серии HOF в течение нескольких лет. GALAX не просто экспериментирует с белой цветовой схемой на кожухе кулера, этот цвет также можно найти на печатной плате, что до сих пор является довольно необычным явлением.

В ближайшее время ожидается официальная демонстрация всех моделей HOF OC, но компания пока не обновляет официальный сайт этими картами. Однако GALAX уже подтвердила, что все модели SUPER будут обновлены до новой серии OC Lab Master.





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