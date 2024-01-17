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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выходит 5 сентября 2024 года
Разработчик опубликовал на своей странице в социальной сети соответствующее заявление, в котором в очередной раз сообщает о переносе дыты, обещая, однако, что он станет последним

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 S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl является долгожданной игрой знаменитой серии для ПК, созданной GSC Game World. Игра, как и прежде обещает геймерам смесь стрельбы от первого лица и ужасов выживания в суровых ландшафтах постапокалиптической Чернобыльской зоны отчуждения.

 Игра, разрабатываемая в настоящее время компанией GSC Game World, станет четвертой частью серии S.T.A.L.K.E.R. Первоначально анонсированный после запуска S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти, проект столкнулся с первой задержкой в 2012 году из-за роспуска GSC Game World.

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 К счастью, шесть лет спустя разработка возобновилась, и теперь использование новейшего движка Unreal Engine 5 вдохнуло жизнь в игру. Изначально планировалось выпустить игру в 2021 году, но, как известно, она столкнулась с несколькими задержками из-за различных обстоятельств. Студия-разработчик теперь похоже подтвердила окончательную дату релиза 5 сентября. Остается надеяться, что это последний раз, когда приходится слышать о переносе даты выхода.

 "На протяжении откровенно сложного процесса разработки мы понимали, что время имеет решающее значение для команды. Видя масштабы доработки и понимая, что мы не можем слишком сильно заставлять вас ждать, мы были полны решимости выпустить игру в первом квартале 2024 года и очень усердно работали, чтобы уложиться в запланированные сроки. Это, однако, не меняет того факта, что в начале этого года мы все еще наблюдали некоторое количество технических ошибок. Они ставят S.T.A.L.K.E.R. 2 ниже ожидаемого фанатами игры окончательного опыта, требуемого от нас.

 Мы решили прояснить причины, по которым пришлось отложить игру для еще одной стадии доработки. Окончательной датой выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля сейчас является 5 сентября 2024 года.

 На известно, что игроки ждут этого момента так же, как и мы. Но подготовка должна быть сделана так, чтобы путешествие в Зону прошло гладко и по плану. Спасибо за ваше терпение и постоянную поддержку. Будьте готовы получить больше информации о проекте в течение этого года", - GSC Game World.

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 Целевыми платформами S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl являются персональные компьютеры и консоли Xbox Series X/S. Игра со дня выхода станет частью каталога Xbox Game Pass.

#игры #stalker 2 #сталкер 2 #stalker 2: heart of chernobyl #сталкер тень чернобыля
Источник: videocardz.com
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