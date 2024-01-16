Новинка в среднем на 18 процентов превосходит оригинальную модель

Завтра компания Nvidia снимает запрет на обзоры младшего представителя новой линейки RTX 40 SUPER - RTX 4070 SUPER, однако, это касается только моделей с рекомендованной ценой. Напомню, что эта карта оснащена графическим процессором AD104 с 7168 ядрами CUDA, что является почти полной конфигурацией данного графического процессора. Таким образом новинка получит на 22 процента больше ядер CUDA в сравнение с оригинальной RTX 4070, имеющей только 5888 ядер. Однако, что касается памяти, то здесь обновленная модель не получила изменений и по-прежнему включает 12 ГБ памяти стандарта GDDR6X.

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Завтрашнее снятие эмбарго NVIDIA будет затрагивать модели с рекомендованной ценой, которые не имеют заводского разгона. В приведенном ниже сравнении предлагаются видеокарты RTX 4070 SUPER и оригинальная версия, обе относятся к линейке Founders Edition.

﻿Стоит подчеркнуть, что новая RTX 4070 SUPER имеет TDP по умолчанию 220 Вт, а в случае Founders Edition мощность можно немного увеличить до 240 Вт. Кроме того некоторые модели карт будут иметь ещё большую мощность, например, MSI GAMING X SLIM, с TDP 245 Вт из коробки. Это позволит ускорителю показать ещё большую производительность.

Что касается эталонных моделей, то в тестах 3DMark RTX 4070 SUPER в среднем на 18% опережает RTX 4070 и на 7 процентов отстаёт от RTX 4070 Ti. Если брать максимальные различия, то RTX 4070 SUPER на 15–19 % быстрее, чем RTX 4070, и на 8–5 процентов отстает от RTX 4070 Ti.

Следует напомнить, что NVIDIA после выхода полной линейки карт, откажется от дальнейшего производства двух из трех заменяемых карт. Модель RTX 4070 Ti уступит место RTX 4070 Ti SUPER, а карта RTX 4080 SUPER придет на смену RTX 4080. В то же время RTX 4070 SUPER будет производиться и продаваться параллельно с RTX 4070, стоимость которой будет снижена до 549 долларов.

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Итак, выход RTX 4070 SUPER состоится уже 17 января. В тот же день NVIDIA снимет запрет на обзоры кастомных видеокарт с ценой, превышающей рекомендованную, являющиеся обычно моделями с заводским разгоном и более производительными системами охлаждения. Конечно же всех интересуют прежде всего тесты в играх, и с ними мы познакомимся уже завтра, нужно лишь немного набраться терпения.