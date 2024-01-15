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Xiaomi 14 Ultra может получить камеру под дисплеем
Однако есть информация, что смартфон выйде в двух версиях с обычтной камерой и камерой под дисплеем

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 Хотя глобальный запуск серии Xiaomi 14 всё ещё находится под вопросом, сообщения указывают на то, что компания, возможно, готовит еще одно дополнение к линейке — Xiaomi 14 Ultra. Телефон недавно попал в заголовки новостных лент, поскольку его заметили на нескольких практических изображениях.

 В новом сообщении GSMChina предполагается, что Xiaomi 14 Ultra может иметь фронтальную камеру под дисплеем. Судя по всему, будет две версии телефона — одна с камерой под дисплеем, а другая — со стандартной селфи-камерой.

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 Говорят, что версия со стандартной камерой имеет кодовые названия aurora и aurorapro. Между тем, модель камеры под дисплеем имеет кодовое название «Xiaomi Suiren». Интересно, что недавно в базе данных Geekbench было замечено устройство с таким названием с процессором Snapdragon 8 Gen 3.

 Хотя появилось предположение, что это будущий Xiaomi Mix 5, недавние сообщения говорят, что это Xiaomi 14 Ultra. Телефон набрал 2336 и 6837 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

 Аналогичным образом, согласно предыдущим отчетам инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi 14 Ultra будет оснащен основным датчиком на 50 МП (Sony LYT 900 с OIS) с переменной апертурой. Ожидается, что наряду с основным датчиком смартфон дополнят телеобъектив на 50 МП, еще один перископический объектив на 50 МП и сверхширокоугольный объектив на 50 МП.

 Утечка информации также предполагает возможную модернизацию рамки для 14 Ultra. Титан заменит алюминий, используемый в обычном Xaomi 14 Pro. Также ходят слухи о двусторонней спутниковой связи, и в телефоне может быть установлен аккумулятор емкостью 5180 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

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Ожидается, что Xiaomi 14 Ultra дебютирует вместе с планшетами серии Xiaomi Pad 7 в апреле 2024 года.

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Источник: gizmochina.com
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