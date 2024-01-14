Как можно видеть, данный процесс начался с огромным опозданием по сравнению с остальным миром, но это происходит по понятным причинам

Согласно сообщению местного новостного сайта Daily NK, Северная Корея недавно начала процесс модернизации своей мобильной сети до поколения 4G, используя подержанное оборудование, в основном полученное от Huawei.

Сообщается, что работы по обновлению начались в октябре и включает в себя капитальный ремонт существующей сетевой инфраструктуры 3G и создание основы для услуг 4G.

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Крупные города, такие как Пхеньян, Нампхо, Пхеньсон, Саривон, Вонсан и Хамхын, уже испытали первую волну этой модернизации. Улучшения включают установку ретрансляторов 4G и усилителей для радиопередачи и приема, а также обновленные средства управления обработкой сигнала на базовых приемопередатчиках.

Daily NK также сообщает, что в нескольких регионах уже ведется строительство вышек сотовой связи 4G. Цель состоит в том, чтобы завершить строительство более 80% запланированных вышек сотовой связи к 2025 году. В настоящее время услуги 4G, как сообщается, доступны в основном в центральных районах Пхеньяна.

Неназванный источник сообщил Daily NK: «Люди, подписавшиеся на новую сеть, говорят, что сигнал действительно хороший, без перебоев при работе в интранете или просмотре шоу».

Однако источник добавил, что существуют ограничения, поскольку сигнал значительно ослабевает, когда пользователи находятся далеко от базовых станций. Это привело к некоторому нежеланию жителей Северной Кореи переходить на 4G, поскольку мобильные устройства в стране не переходят автоматически на 3G в районах с плохим приемом 4G.

Из населения Северной Кореи, составляющего 26,2 миллиона человек, только около 28,3% имеют телефонную связь. Развертывание в стране сотовых технологий исторически отставало от мировой тенденции, часто применяя технологии старых поколений.

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Северная Корея вступила в эру 2G в 2002 году, спустя значительное время после глобального выхода 3G, и та же схема наблюдалась с сетью 3G. Учитывая этот факт, можно с уверенностью сказать, что сети четвертого и пятого поколений постигнет аналогичная судьба.