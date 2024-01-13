Использование такого кулера подразумевает лишение гарантии на процессор, после снятия теплораспределительной крышки

EK-Nucleus AIO CR360 является процессорным кулером, предназначенный для процессоров Intel LGA1700 со снятым встроенным теплораспределителем (IHS). Этот подход может обеспечить преимущества более высокой эффективности охлаждения, но сопряжен с определенными затратами и рисками повреждения кристалла.

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Этот кулер предназначен для энтузиастов, которые уже удалили крышки с процессоров, предлагая возможность прямого охлаждения кристалла. Преимущество заключается в интеграции жидкостного охлаждения без сложностей и затрат, связанных с традиционными системами водяного охлаждения. Пользователи могут снять охладитель в любое время, не беспокоясь о возможных утечках, что является большим преимуществом по сравнению с некоторыми жидкостными контурами энтузиастского класса.

Этот многофункциональный кулер оснащен 360-мм радиатором и тремя 120-мм вентиляторами EK-Loop Fan FPT 120 D-RGB и никелированной охлаждающей пластиной на помпе. Это преимущество перед традиционными вариантами на основе меди. Сотрудничая с оверклокером der8auer, EK предлагает специальную заднюю панель и защиту чипа. Дополнительно в комплект поставки кулера входит термопаста Thermal Grizzly Conductonaut.

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﻿Цена кулера составляет 202,9 евро, что довольно дорого, но вполне соответствует диапазону высококлассных 360-мм кулеров AIO. Однако, чтобы использовать этот охладитель, необходимо также учитывать стоимость процесса снятия теплораспределителя либо индивидуально, для чего требуется использование специального инструмента, также продаваемого компанией EK, либо воспользоваться услугами профессионала. Очевидно, что первый вариант приведет к аннулированию гарантии, тогда как другой вариант поможет, по крайней мере, возместить стоимость ЦП, если что-то пойдет не так.