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GeForce RTX 4070 SUPER получила 48 МБ кэш-памяти второго уровня
Ранее компания сообщала в спецификауиях только о 36 МБ

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 На RTX 4070 SUPER будет доступно не 36 МБ, а 48 МБ кэш-памяти второго уровня. NVIDIA допустила ошибку в официальных характеристиках, которые были представлены в рамках официальной презентации. Ошибка была исправлена только сейчас.

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 На выставке CES 2024 были анонсированы четыре новые игровые карты для настольных ПК. AMD представила свой графический процессор Radeon RX 7600 XT за 329 долларов в среднем сегменте, в то время как NVIDIA представила как минимум почти вдвое более дорогие модели: RTX 4070 SUPER будет продаваться по цене 599 долларов. Эта модель заменяет существующую карту RTX 4070, стоимость которой сейчас составляет 549 долларов.

 В официальных характеристиках, перечисленных в обзорном руководстве, указан размер кэша L2 36 МБ для модели RTX 4070 SUPER. Эта информация также присутствовала в официальных маркетинговых слайдах. Однако теперь NVIDIA обновила спецификации и подтвердила, что эта модель действительно использует 48 МБ кэш-памяти второго уровня. 

 Размер кэша L2 играет решающую роль в подсистеме памяти архитектуры графического процессора Ada Lovelace. Этот фактор может ограничить запросы к пулу VRAM, что особенно важно для карт с ограниченной 128-битной шиной памяти, например, как в серии RTX 4060. Для серии RTX 40 NVIDIA обновила размеры кэша L2 для всех своих потребительских графических процессоров, предоставив до 96 МБ кэша L2 на GPU AD102 и 32 МБ на GPU AD107/106. AD104, на котором основана линейка RTX 4070, имеет максимальный объем кэш-памяти 48 МБ. Поскольку RTX 4070 SUPER использует полный графический процессор AD104-400, для NVIDIA не имело смысла ограничивать его 36 МБ, что было характеристикой оригинальной RTX 4070.

 RTX 4070 SUPER получила на 20% больше ядер и на 33% больше кэш-памяти второго уровня, что, без сомнения, окажет заметное улучшение на производительность в играх. Однако модели с эталонными характеристиками могут быть ограничены TDP по умолчанию 220 Вт, что всего на 20 Вт больше, чем у RTX 4070.

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 Напомню, что RTX 4070 SUPER первой из карт новой линейки поступит в продажу, это произойдет 17 января, а первые обзоры появятся на день раньше.

#nvidia #видеокарты #rtx 40 #видеокарты nvidia #rtx 4070 #rtx 4070 super #rtx 40 super
Источник: videocardz.com
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GeForce 4070 SUPER получила больше кэш-памяти, чем сообщалось ранее — в презентации была ошибка
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