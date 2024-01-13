Ранее компания сообщала в спецификауиях только о 36 МБ

На RTX 4070 SUPER будет доступно не 36 МБ, а 48 МБ кэш-памяти второго уровня. NVIDIA допустила ошибку в официальных характеристиках, которые были представлены в рамках официальной презентации. Ошибка была исправлена только сейчас.

реклама

На выставке CES 2024 были анонсированы четыре новые игровые карты для настольных ПК. AMD представила свой графический процессор Radeon RX 7600 XT за 329 долларов в среднем сегменте, в то время как NVIDIA представила как минимум почти вдвое более дорогие модели: RTX 4070 SUPER будет продаваться по цене 599 долларов. Эта модель заменяет существующую карту RTX 4070, стоимость которой сейчас составляет 549 долларов.

В официальных характеристиках, перечисленных в обзорном руководстве, указан размер кэша L2 36 МБ для модели RTX 4070 SUPER. Эта информация также присутствовала в официальных маркетинговых слайдах. Однако теперь NVIDIA обновила спецификации и подтвердила, что эта модель действительно использует 48 МБ кэш-памяти второго уровня.

Размер кэша L2 играет решающую роль в подсистеме памяти архитектуры графического процессора Ada Lovelace. Этот фактор может ограничить запросы к пулу VRAM, что особенно важно для карт с ограниченной 128-битной шиной памяти, например, как в серии RTX 4060. Для серии RTX 40 NVIDIA обновила размеры кэша L2 для всех своих потребительских графических процессоров, предоставив до 96 МБ кэша L2 на GPU AD102 и 32 МБ на GPU AD107/106. AD104, на котором основана линейка RTX 4070, имеет максимальный объем кэш-памяти 48 МБ. Поскольку RTX 4070 SUPER использует полный графический процессор AD104-400, для NVIDIA не имело смысла ограничивать его 36 МБ, что было характеристикой оригинальной RTX 4070.

RTX 4070 SUPER получила на 20% больше ядер и на 33% больше кэш-памяти второго уровня, что, без сомнения, окажет заметное улучшение на производительность в играх. Однако модели с эталонными характеристиками могут быть ограничены TDP по умолчанию 220 Вт, что всего на 20 Вт больше, чем у RTX 4070.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Напомню, что RTX 4070 SUPER первой из карт новой линейки поступит в продажу, это произойдет 17 января, а первые обзоры появятся на день раньше.