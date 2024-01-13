Новинка отличается не только высокой мощностью, но и наличием четырех разъемов 12V-2x6

Новый блок питания основан на спецификациях ATX 3.1 и PCIe Gen5, что означает наличие новых разъемов питания 12V-2x6, являющихся обновленной версией разъема 12VHWPR. Блок питания, показанный на стенде CES 2024, посетил представитель компании Pauls Hardware, который был одним из немногих представителей СМИ, внимательно изучавших новые блоки питания серий X-Silent и X-Mighty.

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В то время как серия X-Silent сосредоточена на тихой работе, X-Mighty делает упор на высокую мощность. Последняя будет доступна с номинальной мощностью 2000 Вт и 2800 Вт. Как отметил Пол, эти блоки предназначены для стран, использующих напряжение 220 В и выше. В США, где стандартное напряжение составляет 110–120 В, номинальная мощность будет снижена.

Модель мощностью 2000 Вт была анонсирована в декабре, а модель мощностью 2800 Вт дебютирует на выставке CES 2024. Этот блок питания является первым в мире, поскольку у него не один или два разъема для графического процессора, а четыре. Разработанный для одновременной поддержки до четырех графических процессоров GeForce RTX 4090, он, очевидно, предназначен для рабочих станций, использующих установки с несколькими графическими процессорами для таких задач, как рендеринг или ускорение искусственного интеллекта.

Как и версия мощностью 2000 Вт, флагманский блок питания оснащен разъемами PMBUS и USB, что позволяет пользователям отслеживать характеристики источника питания в режиме реального времени с помощью программного обеспечения Digital Monitor и MasterCTRL. Эти инструменты предоставляют информацию о температуре, напряжении, эффективности и скорости вращения вентиляторов.

﻿Компания Cooler Master также подтвердила, что блоки питания X-Mighty будут поставляться с кабелями класса H++ (12V-2x6) с угловыми разъемами. Это означает, отсутствие необходимости использования адаптеров или специальных кабелей сторонних производителей.

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Точная дата запуска и цена новинок от Cooler Master пока неизвестны, но можно с уверенностью предположить, что стоимость блоков не будет низкой.