Стоит отметить, что это будет не полноценная система охлаждения с радиатором, а только кожух с вентиляторами

Кулер Project VGA представляет собой рамку для двух 120-мм вентиляторов Mobius, которую можно разместить поверх существующего радиатора видеокарты. Это важно, поскольку многие существующие кулеры уже имеют отличные радиаторы, и вряд ли есть смысл их заменять. Тем не менее некоторые пользователи могут рассмотреть возможность модернизации вентиляторов, используя более крупные модели с большим диаметром, менее шумные или просто из эстетических соображений. Именно это и решила сделать компания Cooler Master.

реклама

Поэтому вместо замены всего кулера пользователям предлагается снять кожух с существующих вентиляторов и подключить вентиляторы Cooler Master. Пока неясно, куда подключаются вентиляторы, будут ли они совместимы с конкретными вариантами графического ускорителя или, скорее, будут использовать внешнюю систему питания и управления вентиляторами. Более того не все кожухи легко снять, а некоторые карты придется полностью разобрать. Судя по всему, дизайн карт ASUS TUF Gaming потребует минимальных усилий от пользователей.

Cooler Master разрабатывает две модели: белого или металлического цвета. К моменту выхода на рынок также рассматривается версия с RGB-подсветкой. Представитель компании упомянул, что они ожидают более тихой и эффективной работы от нового дизайна, чем стандартные кулеры, но это не должно вызывать удивления, поскольку система охлаждения превратит большинство карт в модели с четырьмя слотами.

Когда проект VGA Cooler будет готов к запуску, он получит другое имя. В настоящее время Cooler Master нацелена на запуск устройства на мероприятии Computex по цене около 40 долларов, вероятно, это только за корпус без вентиляторов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Стоит отметить, что это не первая попытка Cooler Masters создать систему охлаждения для мощных графических карт с двумя вентиляторами. В прошлом году был показан концепт, предположительно для видеокарты RTX 4090 от PNY, но он так и не был выпущен на рынок.