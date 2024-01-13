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Кулер Project VGA представляет собой рамку для двух 120-мм вентиляторов Mobius, которую можно разместить поверх существующего радиатора видеокарты. Это важно, поскольку многие существующие кулеры уже имеют отличные радиаторы, и вряд ли есть смысл их заменять. Тем не менее некоторые пользователи могут рассмотреть возможность модернизации вентиляторов, используя более крупные модели с большим диаметром, менее шумные или просто из эстетических соображений. Именно это и решила сделать компания Cooler Master.
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Поэтому вместо замены всего кулера пользователям предлагается снять кожух с существующих вентиляторов и подключить вентиляторы Cooler Master. Пока неясно, куда подключаются вентиляторы, будут ли они совместимы с конкретными вариантами графического ускорителя или, скорее, будут использовать внешнюю систему питания и управления вентиляторами. Более того не все кожухи легко снять, а некоторые карты придется полностью разобрать. Судя по всему, дизайн карт ASUS TUF Gaming потребует минимальных усилий от пользователей.
Cooler Master разрабатывает две модели: белого или металлического цвета. К моменту выхода на рынок также рассматривается версия с RGB-подсветкой. Представитель компании упомянул, что они ожидают более тихой и эффективной работы от нового дизайна, чем стандартные кулеры, но это не должно вызывать удивления, поскольку система охлаждения превратит большинство карт в модели с четырьмя слотами.
Когда проект VGA Cooler будет готов к запуску, он получит другое имя. В настоящее время Cooler Master нацелена на запуск устройства на мероприятии Computex по цене около 40 долларов, вероятно, это только за корпус без вентиляторов.
Стоит отметить, что это не первая попытка Cooler Masters создать систему охлаждения для мощных графических карт с двумя вентиляторами. В прошлом году был показан концепт, предположительно для видеокарты RTX 4090 от PNY, но он так и не был выпущен на рынок.