Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Core i5-14600T всего на 6% менее производительный, чем Core i5-14600
Что не сильно удивляет, учитывая их одинаковые характеристики, кроме тактовых частот в базе и режиме ускорения

реклама

 Процессор Intel Core i5-14600T был протестирован в Geekbench 6 перед его появлением на полках магазинов, и его производительность очень близка к обычному Core i5-14600 по данным BenchLeaks. 35-ваттный процессор является одним из 18 обновленных процессоров Raptor Lake, анонсированных Intel ранее на этой неделе, при этом Core i5-14600T является третьим самым быстрым чипом в маломощной T-серии.

реклама

 Имея шесть производительных ядер и восемь энергоэффективных ядер, Core i5-14600T идентичен Core i5-14600 и Core i5-14600K во всем, кроме тактовой частоты. Core i5-14600T ограничен значениями 5,1 ГГц и 3,6 ГГц для ядер P и E, тогда как Core i5-14600 может работать на частотах 5,2 ГГц и 3,9 ГГц, а Core i5-14600K на 5,3 ГГц и 4 ГГц. Core i5-14600T также имеет базовый уровень TDP в 35 Вт, что значительно меньше по сравнению с 65 Вт у Core i5-14600 и 125 Вт у Core i5-14600K.

 Используя данные о производительности из более ранней утечки обычного Core i5-14600, можно увидеть, что Core i5-14600T очень близок по общей производительности. Конечно, нам не известны точные настройки каждого процессора, поскольку TDP в некоторой степени может регулироваться, но Core i5-14600T может работать только с максимальными 92 Вт, тогда как Core i5-14600 может достигать мощности 152 Вт. Таким образом может показаться, что повышение эффективности Core i5-14600T будет выражаться двузначными числами.

 Одним из заметных улучшений Core i5-14600T по сравнению с Core i5-13600T является использование архитектуры Raptor Lake. Интересно, что номер процессоров 13-го и 14-го поколения не коррелирует с архитектурой, а такие процессоры, как Core i5-13400 и Core i3-13100, используют более старый кристалл Alder Lake. Таким образом, хотя в Core i5-13600K использовал новый дизайн чипа Raptor Lake с дополнительным кэшем, в Core i5-13600 и Core i5-13600T этого не было. На этот раз Core i5-14600 и Core i5-14600T имеют такой же объем кэша, как и старшая версия Core i5-14600K.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

 Пока неясно, когда можно будет купить Core i5-14600T. Фактически он уже запущен и доступен, но найти его в продаже весьма проблематично, только на Newegg процессор появился в списке, который станет доступен после доставки из Израиля. Когда он действительно появится в магазине, то купить его можно будет за 255 долларов.

#intel #raptor lake #core i5-14600k #core i5-14600 #core i5-14600t
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel подтвердила выход графических процессоров Arc Battlemage в 2024 году
Intel: разработка видеокарт Battlemage почти завершена, команда работает над следующим поколением
Выпущен графический драйвер Intel Arc GPU Graphics 101.5122 WHQL
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый грузовой самолет превзойдет гиганта Ан-225 «Мрия»
20
Камере тысячелетия в Аризоне потребуется 1000 лет, чтобы сделать снимок
1
В Москве построят новый небоскреб, который станет одним из самых высоких и красивых в России
5
В России стартовали стендовые испытания нового индустриального двигателя
1
Майнинг на видеокартах возвращается к прибыльности – курс Ethereum Classic за сутки вырос на 50%
10
Эстония решила построить промышленный комплекс по производству боеприпасов
4
Новые Герани разберутся с остатками украинской ПВО
1
Владелец стиральной машины обнаружил, что техника майнит Биткоины, используя 3.6 Гб трафика в сутки
10
Великобритания поставила Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками
+
Для The Elder Scrolls V: Skyrim вышел масштабный мод, добавляющий новую магию
1
Журналистам понравилась метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown, которая выйдет через неделю
+
Китайские исследователи разрабатывают плазменный щит против энергетического оружия
1
В Красноярском крае построят крупнейший в России завод по замене импортных напитков
4
Российские FPV-дроны смогут летать в режиме "самонаводящейся торпеды"
+
Россия в 2023 году вошла в тройку стран-лидеров по посещаемости пиратских видеосайтов
1
На передовой в СВО проиcходит тестирование системы автоматической атаки для FPV-дронов ВС России
+
Microsoft при помощи ИИ нашла замену литию в аккумуляторах, сократив 30 лет исследований до недели
1
Анонсирована бета-версия HarmonyOS 4 для Huawei Watch GT 3, Watch Buds и 7 других часов
+
Китайская ядерная батарея сделает зарядку сотового телефона ненужной
1
Новое поколение легендарного Pajero появится через 3 года
1

Популярные статьи

К центру нашей Галактики на скорости 400 км/с приближается сфероидальный звездный кластер
6
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
158
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
162
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
113
"Большая гонка. Ауди против Лянчи": еще один посредственный фильм про гонки
3
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
34
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
108
Нейтрино в сверхновых способны сломать все наши представления о современной физике
4
DDR2 vs DDR3 на 775 сокете - есть ли разница
32
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
35

Сейчас обсуждают

Сергей Казанков
02:17
Да что ты ему простыни пишешь, брось... Это юродивый местный, ебанько такой своеобразный, пусть будет, веселит народ же =)
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
DIP48
02:13
Если программисты будут писать этот AI как они пишут ОС. игры и прочие программы, то вряд ли.))) Еще тысячу лет будут баги исправлять. Причем один баг исправят, два новых добавят.)))
Программисты и других специалисты IT-индустрии опасаются, что ИИ лишит их работы
DIP48
02:11
Боюсь, что опять арабы в большинстве стран лишь изобразят симуляцию бурной деятельности. Да и воины из них так себе, на первый порыв, а дальше сдуваются. А жаль.
Восток дело тонкое: Почему Блинкен не смог уговорить арабов присоединиться к операции против хуситов
dimchoos
02:10
Всё правильно, почти. Надо 1650V3@4300Mhz брать
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
huk87
02:10
5800х3д не тянет Рыбокопа - https://youtu.be/ad6r7PNNhZQ?t=24, проседая иногда ниже 30ки на 4090, на 13700 фпс выше 60 и упор в видюху 4070 - https://www.youtube.com/watch?v=Rv0lVEWq90A. Так же 3д не...
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
DIP48
02:08
Если бы арабы были хоть чуточку сплоченнее, то давно все забыли бы про Израиль. Их там море, но всё бестолку.
Восток дело тонкое: Почему Блинкен не смог уговорить арабов присоединиться к операции против хуситов
DIP48
02:06
Если бы арабы были хоть чуточку сплоченнее, то про Израиль все давно забыли бы по неактуальности. А так все те же семиты, только в еще более анархической версии. Американские кошерные во власти беспок...
Восток дело тонкое: Почему Блинкен не смог уговорить арабов присоединиться к операции против хуситов
Иван Горыныч
02:05
Им НАСРАТЬ 🤣🤣🤣
В Сети появилось видео, как ракета Х-101 обманула западные ЗРК IRIS-T и NASAMS и уничтожила цель
Иван Горыныч
02:00
а намедни в Качу не вернули сь две Сушки.
Канада год назад выкупила для ВСУ NASAMS – Но переведенные за это 402 млн долларов "растворились"
Иван Горыныч
01:59
Нам бы да их проблемы, а совокупный объем бюджета и только стран НАТО в 30 раз пожирнее российского 💰💰🦆
Канада год назад выкупила для ВСУ NASAMS – Но переведенные за это 402 млн долларов "растворились"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем