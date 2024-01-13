Что не сильно удивляет, учитывая их одинаковые характеристики, кроме тактовых частот в базе и режиме ускорения

Процессор Intel Core i5-14600T был протестирован в Geekbench 6 перед его появлением на полках магазинов, и его производительность очень близка к обычному Core i5-14600 по данным BenchLeaks. 35-ваттный процессор является одним из 18 обновленных процессоров Raptor Lake, анонсированных Intel ранее на этой неделе, при этом Core i5-14600T является третьим самым быстрым чипом в маломощной T-серии.

реклама

Имея шесть производительных ядер и восемь энергоэффективных ядер, Core i5-14600T идентичен Core i5-14600 и Core i5-14600K во всем, кроме тактовой частоты. Core i5-14600T ограничен значениями 5,1 ГГц и 3,6 ГГц для ядер P и E, тогда как Core i5-14600 может работать на частотах 5,2 ГГц и 3,9 ГГц, а Core i5-14600K на 5,3 ГГц и 4 ГГц. Core i5-14600T также имеет базовый уровень TDP в 35 Вт, что значительно меньше по сравнению с 65 Вт у Core i5-14600 и 125 Вт у Core i5-14600K.

Используя данные о производительности из более ранней утечки обычного Core i5-14600, можно увидеть, что Core i5-14600T очень близок по общей производительности. Конечно, нам не известны точные настройки каждого процессора, поскольку TDP в некоторой степени может регулироваться, но Core i5-14600T может работать только с максимальными 92 Вт, тогда как Core i5-14600 может достигать мощности 152 Вт. Таким образом может показаться, что повышение эффективности Core i5-14600T будет выражаться двузначными числами.

Одним из заметных улучшений Core i5-14600T по сравнению с Core i5-13600T является использование архитектуры Raptor Lake. Интересно, что номер процессоров 13-го и 14-го поколения не коррелирует с архитектурой, а такие процессоры, как Core i5-13400 и Core i3-13100, используют более старый кристалл Alder Lake. Таким образом, хотя в Core i5-13600K использовал новый дизайн чипа Raptor Lake с дополнительным кэшем, в Core i5-13600 и Core i5-13600T этого не было. На этот раз Core i5-14600 и Core i5-14600T имеют такой же объем кэша, как и старшая версия Core i5-14600K.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Пока неясно, когда можно будет купить Core i5-14600T. Фактически он уже запущен и доступен, но найти его в продаже весьма проблематично, только на Newegg процессор появился в списке, который станет доступен после доставки из Израиля. Когда он действительно появится в магазине, то купить его можно будет за 255 долларов.