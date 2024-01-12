Это относится к игровым приложениям, а в специализированном ПО для работы с искусственным интеллектом разница увеличивается до 10 процентов, но и это по большому счету не так критично

Когда в ноябре санкции США запретили продажу RTX 4090 на территории Китая, Nvidia попыталась выйти из данной ситуации представив новую версию — GeForce RTX 4090D. Эта китайская версия RTX 4090 была протестирована Expreview, и хотя многие опасались, что "обновленная" модель будет хуже из-за значительного снижения мощности, количества ядер и частоты, но оказалось, что RTX 4090D в среднем всего на 5% медленнее.

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Основанная на кристалле AD102-250, в отличие от чипа AD103-300 в оригинальной RTX 4090, RTX 4090D использует уменьшенное количество ядер с немного меньшим TDP. Тем не менее карта сохранила тактовую частоту в режиме разгона 2520 МГц, как у RTX 4090, и даже увеличила базовую частоту до 2280 МГц с 2235 МГц. Скорость и объем памяти также не изменились.

В протестированных 16 играх Expreview обнаружил, что RTX 4090D в среднем была всего на 5,5% медленнее, чем RTX 4090 без включенной трассировки лучей. В играх с трассировкой лучей этот процент снизился лишь незначительно — до 5,8%. В худшей игре для RTX 4090D ее производительность отставала на 7,6% от RTX 4090, что по-прежнему является относительно незначительной разницей, и ее трудно заметить без специальных утилит.

Учитывая, что недавние санкции были частично вызваны опасениями по поводу получения Китаем новейшего оборудования для искусственного интеллекта, можно было бы ожидать значительно меньшую производительность RTX 4090D в рабочих нагрузках искусственного интеллекта, и это в некоторой степени верно. В Stable Diffusion RTX 4090D отстает почти на 10% при разрешении 512x512, но этот разрыв практически исчезает при разрешениях 768x768 и 1024x1024. Однако производительность в D5 Render и Blender снизилась более чем на 10%.

Ранние слухи указывали на то, что RTX 4090D не будет иметь разгона и получит фиксированный TDP, что сделает невозможным повышение производительности, но это оказалось не совсем верно. Несмотря на то, что TDP ограничен 425 Вт, карту все еще можно разогнать, и Expreview удалось поднять частоту на 200 МГц. Из-за ограничения TDP пойти дальше не получилось, но если это ограничение когда-нибудь будет снято в будущем, то теоретически RTX 4090D можно будет разогнать, чтобы достичь производительности на уровне оригинальной RTX 4090.

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Конечный результат санкций, запретивших RTX 4090, похоже, мало что дал. Конечно, RTX 4090D является более медленным графическим ускорителем, но разница настолько незначительная, что ей можно просто пренебречь. Возможно, что правительство США рано или поздно поймет свою ошибку и снимет санкции, поскольку они лишь приводят к снижению прибыли Nvidia, а значит и уменьшению уплаченных компанией налогов в бюджет США, хотя с таким руководством страной не стоит удивляться иррациональным решениям "гегемона".