Несмотря на поддержку только сетей 4G новинка практически во всём превосходит версию 5G

Xiaomi анонсировала второй вариант POCO M6 Pro через пять месяцев после выпуска модели с поддержкой сетей 5G. На этот раз компания предложит модель с поддержкой 4G под названием POCO M6 Pro 4G. Обычно Xiaomi оснащает свои модели 4G более слабым оборудованием, чем их аналоги с 5G. Однако с POCO M6 Pro 4G дело обстоит наоборот, так как он превосходит POCO M6 Pro 5G в некоторых аспектах.

реклама

По словам Xiaomi, первый основан на чипсете Helio G99 Ultra, являющимся доработанной версии Helio G99, который MediaTek представила в августе 2022 года. Кроме того, POCO M6 Pro 4G может включать до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумуляторной батареи новинки составляет стандартные в последние годы 5000 мАч, которая соответствует аналогу 5G, но POCO M6 Pro 4G может заряжаться значительно быстрее благодаря проводной зарядке мощностью 67 Вт, в то время как POCO M6 Pro 5G обходится гораздо более медленной зарядкой мощностью 18 Вт.

Также POCO M6 Pro 4G получил 6,67-дюймовую AMOLED панель с разрешением FullHD и частотой 120 Гц, что также превосходит POCO M6 Pro 5G с его IPS дисплеем с частотой 90 Гц. Кроме того, Xiaomi включила в новинку основную камеру на 64 МП с оптической стабилизацией, сверхширокоугольную камеру на 8 МП, макро камеру на 2 МП и фронтальную камеру на 16 МП, которые также превосходят камеры в модели 5G. POCO M6 Pro 4G теперь доступен по всему миру по следующим ценам:

8 ГБ ОЗУ/256 ГБ встроенной памяти — 199 долларов США/229 евро;

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

12 ГБ ОЗУ/512 ГБ встроенной памяти — 249 долларов США/259 евро.