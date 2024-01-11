Об этом стало известно из интервью представителя графического подразделения Intel для PC World

Адам Патрик Мюррей и Брэд Чакос из PC World встретились с ключевой фигурой, представляющей команду инженеров Intel Arc на выставке CES 2024. Том Петерсен был рад ответить на вопросы, касающиеся предложений Intel по графическим процессорам следующего поколения. Бывший маркетолог и инженер NVIDIA подтвердил в видеоинтервью, что аппаратный отдел Intel Arc уже приступил к разработке семейства графических процессоров Celestial Xe3, в то время как значительная часть персонала занимается подготовкой программного обеспечения для серии графических процессоров Battlemage Xe2-HPG 2024 года. Последняя информация соответствует внутренним презентационным материалам конца прошлого года. Череда слухов сообщает, что дискретные графические процессоры Battlemage будут производиться по 4-нм техпроцессу на мощностях компании TSMC.

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Том Петерсен заявил: «Это приближается, я в восторге и все наши инженеры, вы знаете, как они постоянно занимаются своими инженерными делами. Я бы сказал, что около 30 процентов наших инженеров работают над Battlemage, в основном над программным обеспечением, потому что наша команда по аппаратному обеспечению работает над следующим проектом (Celestial), так что подумайте об этом, поскольку у Battlemage уже есть первый кристалл в лабораториях. Это очень интересно, и есть еще хорошие новости, о которых я не могу сейчас говорить. Мы надеемся, что увидим его до следующей выставки CES в 2025 году». Портал VideoCardz полагает, что видеокарты поколения Battlemage могут появиться на полках магазинов вместе с поколением процессоров Intel Lunar Lake позднее в этом году, в то время как Celestial возможно связана с выпуском процессоров Panther Lake в 2025 году.

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