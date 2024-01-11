Кроме того, для покупки будет доступен и младший представитель серии Magic6 с менее навороченными камерами, но с аналогичным дисплеем и процессором

Совершенно новый Honor Magic6 Pro предлагает современный дизайн и оснащён 6,8-дюймовым LTPO AMOLED дисплеем с частотой 120 Гц, разрешением 2800 x 1280 пикселей, максимальной яркостью 5000 нит, встроенный датчик отпечатков пальцев и слегка закруглен с левой и правой стороны. Смартфон доступен в пяти цветах с разными текстурами, а задний модуль камер имеет большой размер и интересный дизайн.

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В Honor установлена 50-мегапиксельная основная камера с сенсором формата 1/1,3 дюйма, предлагающая переменную диафрагму от f/1,4 до f/2,0 и оптическую стабилизацию. Кроме того, имеется сверхширокоугольная камера на 50 МП с диафрагмой f/2.0 и перископический телеобъектив на 180 МП с диафрагмой f/2.6, 2,5-кратным увеличением и сенсором 1/1,49 дюйма, что делает Honor одним из самых передовых устройств с телеобъективом в мире. Селфи-камера с разрешением 50 МП и диафрагмой f/2.0 оснащена датчиком ToF, который обеспечивает 3D-распознавание лиц. И задняя камера, и селфи-камера могут записывать видео в формате 4K.

За работу смартфона отвечает однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а автономность устройства обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5600 мАч с зарядкой мощностью 80 Вт и быстрой беспроводной зарядкой мощностью 66 Вт. Кроме того смартфон может похвастаться поддержкой новейшего стандарта беспроводной связи Wi-Fi 7.

Более дешевый Honor Magic6 имеет тот же дизайн, за исключением немного меньшего модуля камеры. Устройство имеет аналогичный дисплей, тот же процессор и ту же селфи-камеру, что и модель Pro, но не имеет 3D-распознавания лиц. Аккумулятор устройства также имеет немного меньшую емкость — 5450 мАч и заряжается от зарядника мощностью 66 Вт и поддерживает беспроводную зарядку на 50 Вт. Основное отличие от старшей модели заключается в камерах. Хотя в базовой модели основная камера также основана на сенсоре на 50 Мп формата 1/1,3 дюйма, вместо объектива с переменной диафрагмой используется объектив f/1,9. Сверхширокоугольная камера на 50 МП с диафрагмой f/2.0 сохранена, но у Magic6 гораздо более простой телеобъектив с разрешением 32 МП, диафрагмой f/2.4 и 2,5-кратным увеличением.

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Стоимость Honor Magic6 в Китае за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флэш-памяти начинается с 4399 юаней (около 565 евро). Magic6 Pro с той же конфигурацией памяти стоит 5699 юаней (около 732 евро).