Правда достанется она только одному счастливчику, который выполнит определенные условия

NVIDIA два дня назад анонсировала свой новый графический ускоритель GeForce RTX 4080 SUPER, предназначенный для энтузиастов, играющих в режиме 4K, обладающий всеми преимуществами архитектуры Ada Lovelace. Эта видеокарта не только быстрая, но и стоит дешевле, чем стандартная RTX 4080, а именно 999 долларов. По такому случаю компания NVIDIA решила показать свою лояльность и щедрость, подарив одну из них. Особенность этого розыгрыша заключается в том, что данная конкретная карта подписана лично генеральным директором NVIDIA Дженсеном Хуангом.

реклама

Посетители CES могут принять участие в розыгрыше, зарегистрировавшись на стенде NVIDIA CES, или оставить комментарий #RTXUPER и поставить лайк по данной ссылке, чтобы получить шанс получить эту единственную в своем роде видеокарту.

Напомню, что новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER получила графический процессор AD103-400, включающим 10240 ядер CUDA, 112 ROP, 320 TMU и 64 МБ кэш-памяти. Кроме того, тактовая частота графического процессора будет иметь немного увеличенное значение. В базовом режиме графический процессор работает на скорости 2295 МГц и с частотой 2550 МГц в режиме ускорения.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Что касается характеристик памяти, то её объем и шина не изменятся, однако новинка получит более быстрые чипы памяти со скоростью до 23 Гбит/с и обеспечивает пропускную способность до 736 ГБ/с. Мощность NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER останется на уровне оригинальной модели в 320 Вт.