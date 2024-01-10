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goldas
Nvidia снизила стоимость RTX 4070 до 549 долларов
Модель RTX 4070 остается в производстве, но RTX 4070 Ti и RTX 4080 снимаются с производства после выхода линейки RTX 40 SUPER

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 Видеокарты линейки RTX 40 Super официально анонсированы, и скоро их можно будет приобрести. RTX 4070 Super будет доступна 17 января, RTX 4070 Ti Super выйдет в продажу 24 января, а RTX 4080 Super - 31 января. Это означает, что компания откажется от выпуска некоторых оригинальных моделей RTX 40.

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 По словам редактора Hardwareluxx Андреаса Шиллинга, выпуск RTX 4070 Ti и RTX 4080 будет прекращен, чтобы освободить место для новых карт. Кроме того, Nvidia снизит рекомендованную розничную цену RTX 4070 до 549 долларов, а рекомендованная розничная цена GeForce RTX 4070 Super составит 599 долларов. В свою очередь RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super получат рекомендованную стоимость 799 и 999 долларов соответственно.

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 RTX 4070 Ti была выпущена 6 января 2023 года, поэтому её жизненный цикл оказался не таким долгим. Производство этих графических процессоров, должно было быть остановлено ещё некоторое время назад, и в некоторых регионах, вероятно, осталось какое-то количество запасов от определенных партнеров Nvidia. На данный момент можно только предполагать причину, по которой RTX 4070 осталась в производстве.

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Источник: tomshardware.com
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